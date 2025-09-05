“นริศ” ไขก๊อกปชป.ส่อโยง “ร่มธรรม” สวนมติดัน "นายกฯหนู" คาดนั่งรมต.โควตา "ศักดิ์ดา-8 งูเห่า"

รองหน.ปชป. ลาออกพรรคทุกตำแหน่ง ส่อโยงปม “ร่มธรรม” โหวตสวนหนุน “อนุทิน” นั่งนายกฯ คาดรับเก้าอี้ รมต. โควตา “ศักดิ์ดา–งูเห่า 8 เสียง”
วันที่ 5 ก.ย. 2568 ที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ เวลา 09.00 น. นายนริศ ขำนุรักษ์ รองหัวหน้าพรรค ปชป. ด้านภารกิจ ยื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิกและทุกตำแหน่งในพรรค โดยให้เหตุผลว่าต้องไปทำภารกิจอื่น มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เจ้าหน้าที่ได้รายงานต่อ นายธนิตพล ไชยนันท์ ผอ.พรรค และ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน หัวหน้าพรรคเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้การลาออกครั้งนี้ถูกจับตามองว่าเกี่ยวพันกับกรณี นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ ส.ส.พัทลุง พรรค ปชป. ซึ่งโหวตสวนมติพรรค สนับสนุน นายอนุทิน ชาญวีรกูล ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี ทั้งที่ที่ประชุม ส.ส. ปชป. มีมติให้ “งดออกเสียง” โดยมีข้อมูลว่านายนริศมีความสนิทสนมกับ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ส.ส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย แกนนำกลุ่ม “งูเห่า” 8 เสียง ที่ลงชื่อหนุนอนุทิน
อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ว่านายนริศอาจถูกดันขึ้นนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีหนึ่งตำแหน่งในโควตาของกลุ่มศักดิ์ดา หลังช่วยรวบรวมเสียงหนุนอนุทิน ขณะที่นายศักดิ์ดาไม่สามารถรับตำแหน่งรัฐมนตรีเองได้ เนื่องจากยังคงสถานะ ส.ส.สังกัดเพื่อไทย หากลาออกจะทำให้ต้องมีเลือกตั้งซ่อม และเสี่ยงถูกร้องจริยธรรมร้ายแรง อีกทั้งจนถึงขณะนี้พรรคเพื่อไทยยังไม่ดำเนินการขับ ส.ส.งูเห่าออกจากพรรคแต่อย่างใด