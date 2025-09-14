กัมพูชาอ้างหางานให้แรงงานเขมรที่กลับจากไทยได้แล้วกว่า 220,000 คน

MGR ออนไลน์ - รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานของกัมพูชากล่าวว่า แรงงานเขมรที่เพิ่งเดินทางกลับจากไทย ได้งานทำในประเทศแล้วราว 220,000 คน จากการดำเนินการผ่านกลไกของกระทรวง รวมถึงการประสานงานกับภาคเอกชนและผู้นำสหภาพแรงงาน
“ณ วันที่ 10 ก.ย. เราได้จัดหางานให้กับแรงงานของเราที่เดินทางกลับประเทศแล้วประมาณ 220,000 ตำแหน่ง” เฮง ซัวร์ รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน กล่าว
ในจำนวนดังกล่าว แรงงานประมาณ 120,000 คน ได้รับการจ้างงานผ่านกลไกของกระทรวงเอง ขณะที่อีกเกือบ 100,000 คน ได้รับการจ้างงานผ่านการประสานงานกับโรงงาน และผู้นำสหภาพแรงงาน
เฮง ซัวร์ ระบุว่าความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของภาคเอกชนและสหภาพแรงงาน ที่มีส่วนช่วยในการสร้างงานและแบ่งปันข้อมูลการจ้างงานกับแรงงานที่เดินทางกลับจากไทย
โฆษกกระทรวงแรงงานยังรายงานว่า แรงงานที่เดินทางกลับ 220,000 คน ส่วนใหญ่ได้งานประจำในโรงงานและบริษัทขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ยังมีแรงงานอีกหลายหมื่นคนที่ทำงานนอกระบบในธุรกิจขนาดเล็ก สถานที่ก่อสร้าง ฟาร์ม และร้านอาหาร
“ปัจจุบัน มีโอกาสงานเพิ่มขึ้นเกือบ 90,000 ตำแหน่งใน 25 จังหวัดสำหรับพลเมือง รวมถึงแรงงานข้ามชาติที่เดินทางกลับมา ซึ่งตำแหน่งงานเหล่านี้ทั้งหมดอยู่ในระบบการจ้างงานอย่างเป็นทางการ” โฆษกกระทรวงแรงงานระบุ
ชาวกัมพูชาเกือบ 1 ล้านคน ที่ทำงานในไทยได้เดินทางกลับกัมพูชาตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย. เนื่องจากความตึงเครียดบริเวณชายแดน.