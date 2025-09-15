ชักห้ามไม่อยู่!กัมพูชาร้องอีกรอบ วอนแรงงานเขมรอย่ากลับไทย อ้างมีงานรองรับอีกเป็นแสน

สื่อมวลชนท้องถิ่นกัมพูชารายงานเมื่อวันอาทิตย์(14ก.ย.) ทางกระทรวงแรงงานและการฝึกอาชีพของกัมพูชา เรียกร้องอีกครั้งไปยังชาวกัมพูชาที่เดินทางกลับจากไทย ให้หางานภายในประเทศแทนที่จะลักลอบกลับไปอย่างผิดกฎหมาย พร้อมอ้างว่ากัมพูชามีตำแหน่งงานที่ให้เงินเดือนเหมาะสมและสิทธิประโยชน์ต่างๆนานามากมาย รองรับพลเมืองอีกเกือบ 100,000 อัตรา
ซุน เมษา โฆษกกระทรวงแรงงานและการฝึกอาชีพของกัมพูชา เรียกร้องพลเมืองที่ต้องการหางานภายในประเทศ ให้ติดต่อไปที่สายด่วน 1297 เพื่อเข้าถึงโอกาสการจ้างงานในกัมพูชา โดยเขาเน้นว่า "มีโอกาสงานเกือบ 100,000 อัตราในกัมพูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรรม ซึ่งมอบโอกาสสำหรับพลเมืองของเรา ที่มีพลังงานเต็มสูบ ไม่ว่าจะมีประสบการณ์การทำงานหรือไม่ก็ตาม เพราะฉะนั้นชาวกัมพูชาหรือแรงงานที่ต้องการงานทำ กรุณาติดต่อมาที่เบอร์ 1298 เพื่อให้ได้งานในทันที"
ส่วนโฆษกของกระทรวงแรงงานและการฝึกอาชีพของกัมพูชาอีกคน เรียกร้องชาวกัมพูชาที่เดินทางกลับจากไทยเลือกโอกาสของการทำงานในท้องถิ่น ไม่เสี่ยงลักลอบกลับไปทำงานในไทยอย่างผิดกฎหมาย ในขณะที่ทั้ง 2 ประเทศยังคงมีความเป็นปรปักษ์ตามแนวชายแดน นอกจากนี้แล้วเขายังบอกเพิ่มเติมว่าแรงงานผิดกฎหมายต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่างๆนานา ทั้งล่วงละเมิดโดยนายจ้าง ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย หรือโดนตรวจสอบโดนพวกเจ้าหน้าที่ไทย อันนำมาซึ่งการถูกจับกุม
เสียงเรียกร้องของ ซุน เมษา มีขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้เมื่อวันเสาร์(13ก.ย.) ทางรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานของกัมพูชา กล่าวอ้างว่า แรงงานเขมรที่เพิ่งเดินทางกลับจากไทย ได้งานทำในประเทศแล้วราว 220,000 คน จากการดำเนินการผ่านกลไกของกระทรวง รวมถึงการประสานงานกับภาคเอกชนและผู้นำสหภาพแรงงาน
“ณ วันที่ 10 ก.ย. เราได้จัดหางานให้กับแรงงานของเราที่เดินทางกลับประเทศแล้วประมาณ 220,000 ตำแหน่ง” เฮง ซัวร์ รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน กล่าว
ในจำนวนดังกล่าว แรงงานประมาณ 120,000 คน ได้รับการจ้างงานผ่านกลไกของกระทรวงเอง ขณะที่อีกเกือบ 100,000 คน ได้รับการจ้างงานผ่านการประสานงานกับโรงงาน และผู้นำสหภาพแรงงาน
เฮง ซัวร์ ระบุว่าความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของภาคเอกชนและสหภาพแรงงาน ที่มีส่วนช่วยในการสร้างงานและแบ่งปันข้อมูลการจ้างงานกับแรงงานที่เดินทางกลับจากไทย
โฆษกกระทรวงแรงงานยังรายงานว่า แรงงานที่เดินทางกลับ 220,000 คน ส่วนใหญ่ได้งานประจำในโรงงานและบริษัทขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ยังมีแรงงานอีกหลายหมื่นคนที่ทำงานนอกระบบในธุรกิจขนาดเล็ก สถานที่ก่อสร้าง ฟาร์ม และร้านอาหาร
“ปัจจุบัน มีโอกาสงานเพิ่มขึ้นเกือบ 90,000 ตำแหน่งใน 25 จังหวัดสำหรับพลเมือง รวมถึงแรงงานข้ามชาติที่เดินทางกลับมา ซึ่งตำแหน่งงานเหล่านี้ทั้งหมดอยู่ในระบบการจ้างงานอย่างเป็นทางการ” โฆษกกระทรวงแรงงานระบุ
แม้มีคำกล่าวอ้างดังกล่าว แต่ข้อเท็จริงคือมีชาวกัมพูชาเกือบ 1 ล้านคน ที่ทำงานในไทยได้เดินทางกลับกัมพูชาตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย. เนื่องจากความตึงเครียดบริเวณชายแดน และช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา พบเห็นแรงงานเหล่านั้นพยายามลักลอบเดินทางเข้าไทยแบบผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง อ้างว่าทนอดอยากไม่ไหว เนื่องจากไม่มีงานทำในกัมพูชา
