เริ่มรั้งไม่อยู่!กัมพูชาวอนแรงงานอย่าลักลอบกลับไทย อ้างงานในประเทศมีเยอะแยะ

กระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพแห่งกัมพูชา เมื่อวันจันทร์(1ก.ย.) เรียกร้องพลเมืองอย่าลักลอบข้ามชายแดนผิดกฎหมายไปยังประเทศไทย และขอให้หันมาหางานในท้องถิ่นผ่านสายด่วนของทางการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแทน ความเคลื่อนไหวที่มีขึ้นท่ามกลางข่าวไทยจับกุมแรงงานกัมพูชาพยายามลักลอบเข้าประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ
ซุน เมสา โฆษกกระทรวงแรงงานและฝึกอบรมอาชีวศึกษาแห่งกัมพูชา ระบุว่า "พลเรือนไม่ควรข้ามชายแดนผิดกฎหมาย เข้าไปหางานทำในไทย พวกเขาควรหาโอกาสงานในท้องถิ่นแทนผ่านสายด่วน 1297 และสอบถามเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เพราะว่าตำแหน่งงานท้องถิ่นมีล้นเหลือ ปลอดภัยกว่า มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าและมอบค่าจ้างที่เหมาะสม ในนั้นรวมถึงระบบดูแลสุขภาพและสวัสดิการเงินบำนาญ ที่ไม่มีในไทย"
"ยิ่งไปกว่านั้น การทำงานในท้องถิ่นจะเปิดทางให้พลเรือนได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว ปราศจากความรุนแรงและไม่ถูกล่วงละเมิด และไม่ต้องใช้จ่ายเงินมากขึ้นในวิถีชีวิตประจำวัน" โฆษกกระทรวงแรงงานและฝึกอบรมอาชีวศึกษาแห่งกัมพูชากล่าว
เพื่อให้ได้รับโอกาสการจ้างงาน นายซุน เมสา แนะนำให้พลเมืองโทรศัพท์สายด่วน 1297 หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่รอประสานงานและช่วยหางานให้ พร้อมอ้างว่าอุปสงค์การจ้างงานนั้นมีอยู่หลายหมื่นอัตรา ทั้งในภาคอุตสาหกรรมต่างๆอย่างเป็นทางหารและอย่างไม่เป็นทางการ
เว็บไซต์ข่าว kampucheathmey อ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานแรงงานและการจ้างงานแห่งชาติของกระทรวงแรงงานและฝึกอบรมอาชีวศึกษาแห่งกัมพูชา อ้างว่าจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2025 มีโอกาสการจ้างงานรวมแล้วมากกว่า 90,000 อัตรา ทั่วกัมพูชา
ขณะเดียวกันอ้างอิงข้อมูลของสภาการพัฒนากัมพูชา ระบุว่าจนถึงเดือนกรกฏาคม 2025 กัมพูชายังมีโอกาสจ้างงานเพิ่มเติมกว่า 300,000 อัตรา ผ่านโครงการลงทุนต่างๆกว่า 400 โครงการในกัมพูชา
เพราะฉะนั้น นายซุน เมสา บอกว่า "ประเด็นสำคัญที่สุดคือ คุณควรมองหางานในท้องถิ่นผ่านสายด่วน 1297 หรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เพื่อได้เงินเดือนและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม สูงกว่าไปทำงานในต่างแดน ขณะที่การโยกย้ายไปทำงานในต่างแดนโดยปราศจากเอกสารที่ถูกต้อง จะต้องเสียเงินให้พวกนายหน้า มีประเด็นด้านความปลอดภัยสืบเนื่องจากการเลือกปฏิบัติ การแสวงหาผลประโยชน์ และอาจถูกจำคุก ฯลฯ"
(ที่มา:kampucheathmey/mgronline)