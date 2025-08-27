ทหารจับชาวพม่า 38 ราย หนีเข้าเมืองนั่งอัดมาในรถ สารภาพอยู่บ้านเกิดไม่มีงานทำ

จับรายวัน! ทหาร ฉก.ลาดหญ้า กกล.สุรสีห์ สกัดจับต่างด้าวชาวเมียนมาร์ 38 ราย เข้าเมืองผิดกฎหมาย รับอยู่ที่ประเทศตนเองไม่มีงานทำ
เมื่อวันที่ 27 ส.ค.68 พล.ต.อัษฎาวุธ ปันยารชุน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ในฐานะ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ พร้อมนายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากชุดปฏิบัติการข่าวในพื้นที่ ว่าจะมีการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดน จ.กาญจนบุรี เข้ามายังพื้นที่ตอนใน
จึงสั่งการให้ พ.อ.พรรณศักย์ เพรียวพานิช ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 29 ในฐานะ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ พร้อมด้วย พ.อ.ปิยะเณศร์ ภัทรศาศวัตวงษ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า จัดกำลังพลร่วมกับ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 135, ฝ่ายปกครองอำเภอทองผาภูมิ และ สถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิ ทำการตั้งจุดตรวจจุดสกัด บริเวณ จุดตรวจร่วมสามแยกทองผาภูมิ
กระทั่งเวลา 05.30 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณ จุดตรวจร่วมสามแยกทองผาภูมิ สังเกตพบรถยนต์ต้องสงสัยตามที่ได้รับแจ้งจากสายข่าว จำนวน 2 คัน จึงให้สัญญาณหยุดรถเพื่อทำการตรวจสอบ ซึ่งขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่นั้น ผู้ขับขี่รถยนต์ทั้งสองคันได้เร่งเครื่องยนต์หลบหนี เจ้าหน้าที่จึงได้เร่งติดตามไปจนกระทั่งพบรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บว 9176 กาญจนบุรี และหมายเลขทะเบียน 6ขร 5023 กรุงเทพมหานคร จอดอยู่บริเวณชายป่าริมน้ำ บ.หินแหลม ม.5 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าทำการตรวจสอบอย่างละเอียด พบบุคคลต่างด้าวผิดกฎหมายสัญชาติเมียนมา จำนวน 38 ราย (ชาย 25 ราย, หญิง 13 ราย) เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวไว้ทั้งหมด
จากการซักถามผ่านล่ามฯ ทราบว่า ผู้ต้องหาทั้งหมด เดินเท้าจาก จ.ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา เข้ามาตามช่องทางธรรมชาติ อ.สังขละบุรี หลังจากนั้นใช้เส้นทางธรรมชาติลัดเลาะอ้อมจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง หลังจากนั้นมีบุคคลขับรถยนต์มารับเข้าสู่พื้นที่ตอนใน โดยทั้งหมดสารภาพว่าต้องการลักลอบหลบหนีเข้ามาทำงานในประเทศไทย เพราะในประเทศตนเองไม่มีงานทำ ซึ่งจะจ่ายค่าจ้างให้กับนายหน้าจำนวนคนละ 15,000 บาท เมื่อถึงปลายทาง แต่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมก่อน
เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมด ส่ง สภ.ทองผาภูมิ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และประสานเจ้าหน้าที่สืบสวนขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการต่อไป