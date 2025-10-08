"สติธร" ยก คนละครึ่งพลัส คุ้มสองต่อหมุนศก.-ดึงปชช.เข้าระบบภาษี แต่จี้ระบบต้องเสถียร-กันใช้ผิดเงื่อนไข

อาจารย์จุฬาฯ ยก “คนละครึ่งพลัส” เป็นนโยบายคุ้มสองต่อ หมุนเศรษฐกิจ–ดึงประชาชน เข้าระบบภาษี แต่กังวลปัญหาทางเทคนิคระบบต้องเสถียร-กันใช้ผิดเงื่อนไข
วันที่ (8 ตุลาคม 2568) ดร.สติธร ธนานิธิโชติ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดงความเห็นต่อโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ซึ่งเริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคมนี้ว่า ถือเป็นการต่อยอดนโยบายที่ประชาชนคุ้นเคยอยู่แล้ว และเป็นแนวทางที่ช่วยทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในเวลาเดียวกัน
ดร.สติธร ระบุว่า จุดเด่นของ “คนละครึ่งพลัส” อยู่ที่การอุดหนุนเงินตามสถานะภาษีของผู้ได้รับ ซึ่งช่วยให้เงินหมุนเวียนลงสู่ร้านค้ารายย่อยได้รวดเร็วและทั่วถึง ขณะเดียวกันยังสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้าสู่ระบบภาษีอย่างถูกต้อง ถือเป็นการใช้จ่ายงบประมาณที่เกิดประโยชน์สองต่อ ทั้งในระยะสั้นคือการกระตุ้นเศรษฐกิจ และในระยะยาวคือการเชื่อมโยงนโยบายเข้ากับระบบภาษีที่ช่วยเสริมสร้างวินัยทางการคลังของประเทศ
พร้อมกันนี้ ดร.สติธรยังมีข้อกังวลว่า สิ่งที่ต้องระวังคือปัญหาทางเทคนิคและการใช้งานระบบ เนื่องจากเป็นโครงการที่ประชาชนจำนวนมากเคยเข้าร่วมมาก่อน ระบบการลงทะเบียนจึงต้องมีความเสถียร และต้องป้องกันพฤติกรรมการใช้จ่ายที่ผิดเงื่อนไข เพื่อไม่ให้กระทบต่อความเชื่อมั่นและผลลัพธ์ในเชิงบวกของโครงการในภาพรวม.