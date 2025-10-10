“โรม” ยัน ปชน.ไม่ผิดร่วมเป็นองค์ประชุม พ.ร.บ.อากาศสะอาด ย้ำหน้าที่ฝ่ายค้านตรวจสอบควบคู่ผลักดันกฎหมายเพื่อประชาชน

“โรม” ยัน ปชน.ไม่ผิดที่ร่วมเป็นองค์ประชุมหนุน พ.ร.บ.อากาศสะอาด ย้ำฝ่ายค้านเสียงข้างมากต้องทำงานตรวจสอบควบคู่เดินหน้ากฎหมายเพื่อประชาชน ชี้หากไม่โหวต “อนุทิน” วันนั้น ประเทศอาจได้นายกฯ คนนอกแทน
วันนี้(10 ต.ค.) นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสวิจารณ์ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคประชาชนกับพรรคร่วมรัฐบาล หลังมีกระแสข่าวว่าทั้งสองฝ่าย “ซัพพอร์ต” กันในบางวาระ โดยเฉพาะร่างกฎหมายที่เคยเกี่ยวโยงกับ 44 อดีต ส.ส.พรรคก้าวไกล ที่เสนอแก้ไขมาตรา 112
นายรังสิมันต์ กล่าวว่า คำว่า “ซัพพอร์ต” ต้องดูว่าในเรื่องอะไร เพราะพรรคประชาชนทำหน้าที่ฝ่ายค้านเต็มรูปแบบ และร่างกฎหมายหลายฉบับเป็นร่างที่พรรคเป็นผู้เสนอหรือร่วมเสนอเอง เช่น ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน “ดังนั้น มันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่เป็นองค์ประชุม เพราะนี่คือกฎหมายของเราเอง” พร้อมย้ำว่าแม้สมัยรัฐบาลก่อน พรรคก็เคยช่วยเติมเสียงให้ เพื่อให้กฎหมายสำคัญผ่านพิจารณาในสภา
“คำถามคือพรรคประชาชนผิดอะไรในการสนับสนุนกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อปอดของคนกรุงเทพฯ เราผิดอะไรที่อยากเห็น พ.ร.บ.อากาศสะอาดมีผลบังคับใช้?” นายรังสิมันต์กล่าว พร้อมระบุว่า การที่พรรคเคยโหวตให้คุณอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรีนั้น ก็เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ประเทศต้องได้นายกฯ คนนอก เพราะในถังรายชื่อวันนั้น มีแต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา, พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ, นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ และนายพีรพันธ์ สาลีรัฐวิภาค
รองหัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวว่าเราทำในสิ่งที่ต้องทำ ไม่ได้มีความสุขกับสิ่งที่เกิดขึ้น พรรคเราไม่ได้อยากให้เป็นแบบนี้ แต่เราตัดสินใจไม่ได้คนเดียวส่วนที่กล่าวหาว่าเป็น ฝ่ายค้านค้ำรัฐบาล นั้น ท่านอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่เอาอะไรแล้ว ไม่รู้ว่าชีวิตนี้จะมีจุดมุ่งหมายอะไรต่อไป ในขณะที่พรรคประชาชนยังมีจุดมุ่งหมายชัดเจนว่า จะใช้โอกาสนี้ทำงานสภาและตรวจสอบให้ดีที่สุด
นายรังสิมันต์ ย้ำว่า การเมืองยุคนี้ไม่เหมือนเดิม เพราะฝ่ายค้านมีจำนวนมากกว่ารัฐบาล ถือเป็นโอกาสใหม่ของการเมืองไทยที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าฝ่ายค้านที่เข้มแข็งก็สามารถผลักดันกฎหมายเพื่อประชาชนได้ โดยพรรคประชาชนจะเดินหน้าทำงานอย่างตรงไปตรงมา ทั้งในสภาและในประเด็นสำคัญอย่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศอย่างแท้จริง