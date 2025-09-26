“สิริพงศ์”เหน็บเพื่อไทยเสนอเองล้มเอง หนีประชุม พ.ร.บ.อากาศสะอาด จนสภาล่ม

เพื่อไทยเสนอเองล้มเอง เพราะไม่อยู่เป็นองค์ประชุม “สิริพงศ์” เผยเบื้องหลังสภาล่ม กลางวงพิจารณา กม.อากาศสะอาด
วันที่ 26 กันยายน 2568 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงเหตุการณ์สภาผู้แทนราษฎรล่ม ระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด หรือ “ร่าง กม.อากาศสะอาด” ว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงความไม่รับผิดชอบของพรรคเพื่อไทยเอง ซึ่งเป็นผู้เสนอร่างกฎหมาย แต่กลับไม่อยู่ร่วมเป็นองค์ประชุม
นายสิริพงศ์ ระบุว่า ปกติมักจะมีการวิจารณ์ว่ารัฐบาลต้องรับผิดชอบองค์ประชุม เพราะกฎหมายส่วนใหญ่เสนอโดยฝ่ายรัฐบาล แต่ในกรณีนี้ ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด พรรคเพื่อไทยเป็นผู้เสนอเองตั้งแต่ในสมัยรัฐบาลก่อน โดยใช้เวลาพิจารณานานกว่า 1 ปี 8 เดือน กว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ แต่เมื่อถึงการลงคะแนนกลับปรากฏว่ามี สส.เพื่อไทย มาร่วมเพียงประมาณ 20 คน
“โดยทั่วไปวิธีการของฝ่ายค้าน เช่น พรรคภูมิใจไทย ในสมัยที่เป็นฝ่ายค้าน จะอยู่ในที่ประชุม แต่ไม่กดแสดงตน เพื่อดูว่าฝ่ายรัฐบาล หรือ ฝ่ายที่เสนอกฎหมายเข้ามาพิจารณา สามารถรักษาองค์ประชุมได้หรือไม่ มีความจริงจังที่จะผลักดันกฎหมายจริงหรือไม่ ถ้ารักษาได้ ก็พร้อมโหวตด้วย แต่เมื่อวานนี้ชัดเจนว่า พรรคเพื่อไทยในฐานะผู้เสนอร่างกฎหมาย กลับไม่อยู่ร่วมเป็นองค์ประชุมเสียเอง และตั้งแต่เป็นฝ่ายค้าน พรรคเพื่อไทย ดูเหมือนจะไม่สนใจ การทำงานในสภาแล้ว เพราะหายหน้า หายตากันไปเป็นจำนวนมาก ล่าสุด อาการหนัก เพราะล้มกฎหมายที่ตัวเองเสนอเอาดื้อๆ เลย อย่างไรก็ตาม ถึงพรรคเพื่อไทย จะทำแบบนั้น แต่เวลากฎหมายผ่าน พรรคเพื่อไทย ก็ยังเคลมว่าตัวเองมีส่วนร่วมด้วย ทั้งที่ก็ไม่ได้อยู่ในสภาด้วยซ้ำ” นายสิริพงศ์ กล่าว