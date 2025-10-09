"สมชัย" ชี้จังหวะนรกส้มหากคดี 44 ก้าวไกลจบหลังยุบสภา แนะวางแผน ผิดถูกตัดสิทธิลงสส.-แคนดิเดต

อดีตกกต. มอง คดี 44 สส.ก้าวไกลเป็นจังหวะนรกของ ปชน. หากจบ ธ.ค. หลังยุบสภา แนะวางแผนให้ดี หากผิดถูกตัดสิทธิขาดคุณสมบัติสมัคร สส.-แคนดิเดตนายก
วันนี้ (9ต.ค.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร นักวิชาการ โพสต์แสดงความคิดเห็นกรณี ป.ป.ช.เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบจริยธรรม 44 สส.อดีตพรรคก้าวไกล ที่ร่วมลงชื่อแก้ไขมาตรา 112 อาจพิจารณาแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้ว่า "จังหวะสวรรค์ในช่วงเลือกตั้ง อาจเป็นจังหวะนรกสำหรับบางพรรค"
นายสมชัยระบุว่า การที่ ป.ป.ช. ออกมาแถลงว่า คดี 44 สส. ของพรรคก้าวไกล อาจจะจบในเดือนธันวาคม อาจเป็นจังหวะนรกสำหรับการเลือกตั้งของพรรคประชาชน โดยยกเหตุผลว่าหาก ป.ป ช.มีมติชี้มูล ไม่ว่ากี่คนก็ตาม ส่งเรื่องไปยังศาลฎีกา เมื่อศาลประทับรับฟ้อง คนที่เป็น สส.ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ หากผิดจะถูกตัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิต และตัดสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี
หาก ป.ป.ช.ส่งเรื่องไปอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม ศาลฎีกาจะใช้เวลา 2-3 เดือนเพื่อวินิจฉัยพิพากษา ซึ่งอาจจะเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2569 หลังยุบสภาจะมีการสมัครรับเลือกตั้ง หรือ เป็นช่วงที่สมัครรับเลือกตั้งเสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างการหาเสียง
นายสมชัยยังกล่าวอีกว่าหากการรับสมัครเสร็จสิ้น มีหมายเลขผู้สมัครแล้วมีการตัดสิทธิทางการเมือง บุคคลดังกล่าวจะขาดคุณสมบัติ เมื่อมีการเลือกหมายเลขดังกล่าวจะกลายเป็นบัตรเสีย ขณะที่กรณีผู้สมัครบัญชีรายชื่อ และได้จำนวน สส.เท่าไหร่ก็จะกลายเป็นสิทธิของบัญชีรายชื่อลำดับถัดไป
หากเป็นแคนดิเดตนายกทั้งสามคน เท่ากับพรรคนั้นไม่เหลือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
นายสมชัย กล่าวทิ้งท้ายว่า"วางแผนกันให้ดีครับ ต้องคิดแบบ worst case scenario ไว้ก่อนจะได้ไม่เสียหายมาก"