วิปรัฐยันพยายามถก ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด ให้เสร็จภายในสมัยประชุมนี้

’วิปรัฐบาล‘ เผย จะพยายามถก ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด ให้เสร็จภายในสมัยประชุมนี้ ลั่น ทําเต็มที่ทั้งองค์ประชุม-เนื้อหา
วันนี้ (6ต.ค.) น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย สส.อุบลราชธานี พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลในสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ… ว่า การพิจารณาในวาระ 2 ยังค้างอยู่ในสภาฯ เบื้องต้นมีการประสานจากคณะกรรมการประสานงานพรรคฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (วิปฝ่ายค้าน) และพรรคเพื่อไทย (พท.) มาว่าจะมีการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวเพิ่ม ในวันพฤหัสบดีต่อจากกระทู้ถามด้วย
เมื่อถามว่า มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวให้แล้วเสร็จในสมัยประชุมนี้ น.ส.แนน กล่าวว่า เราพยายามอย่างถึงที่สุดที่ตะทำให้แล้วเสร็จ เนื่องจากเรามีการพิจารณากันมาอย่างยาวนาน เมื่อเข้าสู่สภาฯ สภาฯ ก็เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนขององค์ประชุมหรือเนื้อหาต่างๆ ที่มีการพูดคุยกันมาตลอด ฉะนั้น เราจึงพยายามที่จะทำให้เสร็จก่อนปิดสมัยประชุมในวันที่ 30 ตุลาคมนี้