“สุริยะ” โว พท.ได้ 200 สส.เหตุกระแสส้มตกหลังจับมือ ภท. “อิ๊งค์” ยกนิ้วให้ พร้อมบอกเยี่ยม-มีกำลังใจ

ผอ.เลือกตั้ง พท. ตั้งเป้าเลือกตั้งครั้งหน้า “เพื่อไทย” ได้ สส. 200 เก้าอี้ เหตุกระแส ปชน.ตก หลังดัน “อนุทิน” นั่งนายกฯ ขณะที่ “หัวหน้าอิ๊งค์” ภูมิใจ ยกนิ้วให้ ผอ.เลือกตั้ง พร้อมบอกเยี่ยม-มีกำลังใจ
วันนี้ (7 ต.ค.) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ในฐานะที่ตนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ซึ่งตนอยู่กับพรรคไทยรักไทย มาตั้งแต่ปี 2544 จนปัจจุบันมาอยู่กับพรรคเพื่อไทย ซึ่งรู้จัก สส. ที่ร่วมเป็นร่วมตายกันมาเป็นจำนวนมาก และตนได้ข้อมูลจากกระแสโซเชียลมีเดีย ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน หลังพรรคประชาชนไปสนับสนุน นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งตัวเลขทางโซเชียลมีเดียออกมาอย่างชัดเจนว่า กระแสของพรรคประชาชนตกลงไปอย่างมาก และการเลือกตั้งที่ผ่านมา แคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยก็ไปชนกับพรรคประชาชน เพราะฉะนั้นกระแสของพรรคประชาชนก็จะทำให้เพื่อไทยได้ตัวผู้สมัครกลับมา และเชื่อว่า จะชนะในพื้นที่ที่มีคะแนนห่างกันเพียงเล็กน้อย
นายสุริยะ ยังเชื่อมั่น และขอให้รอดูผลการเลือกตั้ง ซึ่งตนตั้งเป้าหมายว่า จะได้จำนวน สส.กว่า 200 คน บวกลบ 10 เปอร์เซ็นต์ และไปพิสูจน์กันตอนเลือกตั้ง และหลังจากที่ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ในฐานะหัวหน้าพรรค ยืนยันว่า สู้ต่อ ก็มีคนมาถามตน และ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ว่า ยังอยู่กับพรรคเพื่อไทยต่อหรือไม่ ตนก็ยืนยันว่า ยังอยู่ 100 เปอร์เซ็นต์ ทำให้มีกระแสความเชื่อมั่น และรอพิสูจน์คำพูดของตนว่า จะเป็นจริงหรือไม่
ทั้งนี้ คำพูดของนายสุริยะ ทำให้นางสาวแพทองธาร ถึงกับยกนิ้วให้ พร้อมระบุว่า “ยกนิ้วโป้งให้ 2 นิ้วเลยค่ะ ดิฉันมีความภูมิใจที่ได้แต่งตั้งท่านสุริยะ เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้ง” ก่อนที่จะหันไปพูดกับนายสุริยะ ว่า “เยี่ยม ดีใจ และมีกำลังใจเลยค่ะ”
ด้าน นายประเสริฐ จันทรรวงทอง แกนนำพรรคเพื่อไทย ในฐานะดูแลพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา กล่าวถึงกรณีที่ นายโกศล ปัทมะ สส.นครราชสีมา เตรียมที่จะย้ายไปอยู่พรรคภูมิใจไทย ว่า ยังมีเวลาพูดคุยกัน แม้จะไปปรากฏตัวที่พรรคภูมิใจไทยแล้วก็ตาม แต่อย่างไรก็ตาม ยังมั่นใจว่า ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ที่พรรคเพื่อไทยได้ สส.มา 12 คน จากทั้งหมด 16 คน จะยังคงได้เก้าอี้ สส. เท่าเดิมแน่นอน