กกต.พอใจภาพรวมเลือกตั้งซ่อมศรีสะเกษเขต 5 คาดไม่เกิน 2 ทุ่มรู้ผล เล็งประกาศรับรองใน 30 วัน

กกต.พอใจภาพรวมจัดเลือกตั้งซ่อม สส.ศรีสะเกษเขต 5 คาดไม่เกิน20.00น.รู้ผล เล็งประกาศรับรองผลภายใน30วัน
วันนี้ (28ก.ย.) เวลา15.00น.นายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต.กล่าวภายหลังสังเกตการลงคะแนนเลือกตั้งสส.ศรีสะเกษเขต 5 ตลอดทั้งวันและตรวจเยี่ยมศูนย์รวมคะแนนเขตเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง ณ หอประชุมโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยนายแสวง กล่าวว่า ตั้งแต่เวลา 8:00 น ที่เปิดการเลือกตั้งทั้ง 236 หน่วย จนถึงเวลา15.00น.การลงคะแนนทุกอย่างยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จากที่ประเมินด้วยสายตาคิดว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์อยู่ในเป้าหมายที่กกต.ได้วางไว้คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยภาพรวมจึงยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ส่วนเรื่องร้องเรียนยังมีเท่าเดิมคือ 4 เรื่อง เป็นเรื่องที่เกิดจากการปราศรัยบนเวทีหาเสียง มีการพูดถึงคู่แข่ง ซึ่งสำนักงานฯต้องไปดูว่า การพูดลักษณะดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือไม่ อย่างไรก็ตามจากที่ได้ไปสังเกตการณ์ลงคะแนนในช่วงเช้าพบว่า ผู้สมัครเองก็ได้มีการตั้งผู้สังเกตการณ์ของตนเข้าไปประจำในแต่ละหน่วยเลือกตั้งด้วย ถือเป็นการมีส่วนร่วมที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความโปร่งใส สุจริตและเที่ยงธรรม และเมื่อถึงเวลาปิดการลงคะแนนในเวลา 17:00 น ด้วยการแข่งขันที่เข้มข้นเข้าใจว่า ประชาชนที่สนใจก็คงจะไปเฝ้าดูการนับคะแนนในแต่ละหน่วย โดยทางสำนักงานกกต.คาดว่าจะนับคะแนนเสร็จและทราบผลอย่างไม่เป็นทางการประมาณ 20:00 น เพราะเท่าที่ดูหลายหน่วยจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเยอะมากประมาณ 800 กว่าคนถ้ามาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 คือราว 500 กว่าคน การนับคะแนนก็คงต้องใช้เวลาพอสมควร ซึ่งก็จะพยายามให้อยู่ภายในเวลา 20:00 น
"จริงๆความกังวลในการบริหารจัดการไม่มี เพราะถ้าลงคะแนนถึงเวลา 17:00 น ทุกอย่างอยู่ในมือของกกตแล้ว ไม่ได้อยู่ในมือของประชาชน แต่ก่อนจะกังวลเรื่องสถานการณ์ซึ่งมาถึงใกล้เวลาปิดหีบก็คิดว่าสถานการณ์น่าจะผ่านไปด้วยดี หรือเรื่องสภาพอากาศที่คิดว่าจะมีปัญหาอุปสรรค ก็คิดว่าคงไม่มีแล้วจนมาถึงการคะแนนก็คิดว่าเรามีการซักซ้อมและชำนาญเรื่องนี้อยู่แล้ว ดังนั้นก็ยินดีกับพี่น้องชาวเขต 5 ศรีสะเกษที่จะได้มีผู้แทนที่ทำหน้าที่แทนท่าน "
นายแสวงยังกล่าวด้วยว่า ส่วนในเรื่องของการประกาศรับรองผล กกต.ต้องตรวจสอบเบื้องต้นจากผู้ตรวจการเลือกตั้ง และฟังความเห็นจากผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกรณีถ้ามีเรื่องร้องเรียนก็จะพิจารณาดูว่าจะสามารถพิจารณาเสร็จก่อนภายใน 60 วันหรือไม่ ถ้าไม่เสร็จก็จะประกาศผลไปก่อนภายใน 30 วัน