พท.ปล่อยคลิป “อิ๊งค์” บอกเล่า 1 ปีมีท้อใจบ้างแต่ก็ยังมีกำลังใจ ลั่นแม้ไม่ได้กลับมาเป็นนายกฯ แต่มี DNA เพื่อไทย ยังทำเพื่อประชาชน

เพื่อไทยปล่อยคลิป “แพทองธาร” บอกเล่า 1 ปีทำหน้าที่นายกฯ ยอมรับมีท้อใจบ้างแต่ก็ยังมีกำลังใจอีกเยอะ มั่นใจ ปชช.ยังเชื่อเพื่อไทยยึดโยงประชาชน ทำนโยบายเพื่อปากท้องดีขึ้น เผย 1 ปีวางฐานให้ประเทศมากมาย ลั่นแม้จะไม่ได้กลับมาเป็นนายกฯ อีก แต่ DNA ของเพื่อไทยยังคงทำเพื่อประชาชน
เฟซบุ๊กพรรคเพื่อไทยโพสต์คลิปนางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเล่าถึงการทำหน้าที่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหนึ่งปีที่ผ่านมา พร้อมระบุขัอความว่า
“ในระยะเวลาการทำงาน 2 ปี ของรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทย พรรคเพื่อไทยได้เข้าขับเคลื่อนนโยบาย และเข้ารับมือกับวิกฤติการณ์ รวมถึงเข้าคลี่คลายปัญหาต่างๆ โดยมีคำมั่นสัญญาหลักที่เราได้ให้ไว้กับพี่น้องประชาชน คือการมีคุณภาพชีวิตและการกินดีอยู่ดีเป็นปลายทางสำคัญ
แม้ว่าเราจะต้องหยุดการทำงานโดยฉับพลัน แต่พรรคเพื่อไทยยังมีภารกิจที่ได้ทำค้างไว้
ในโอกาสนี้ พรรคเพื่อไทยจึงเสนอ ‘เพื่อไทยจะกลับมา’ ซีรีส์ที่จะรวบรวมเสียงของคนเพื่อไทยที่มีโอกาสได้ทำงานตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการยืนยันความพร้อมและเป็นการให้คำมั่นกับพี่น้องประชาชนว่า เราจะกลับไปเดินหน้าและสานต่องานที่ได้ทำไว้
เมื่อเราได้รับโอกาสและความไว้วางใจอีกพี่น้องประชาชนอีกครั้ง
เสียงแรกที่จะกลับมา คือ เสียงของ ‘แพทองธาร ชินวัตร’ นายกรัฐมนตรี คนที่ 31 นายกรัฐมนตรีหญิงที่อายุน้อยที่สุดของประเทศไทย พูดคุยถึงปัญหาความไม่แน่นอนของการเมืองไทย การทำงานท่ามกลางภาวะวิกฤติน้อยใหญ่ ไปจนถึงหลักการสำคัญที่อยู่ในสายเลือดเพื่อไทย ที่ยังคงไหลเวียนสืบเนื่องมาตั้งแต่ยุคไทยรักไทย”