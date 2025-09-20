ผอ.กกต.เตรียมศาลาประชาคมเป็นที่รับสมัครส.ส. แนะผู้สมัคร–กองเชียร์พกร่มกันฝน

กาญจนบุรี - กกต.กาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 เตรียมศาลาประชาคมอำเภอเลาขวัญเป็นสถานที่รับสมัคร ส.ส.แทนตำแหน่งว่าง ระหว่าง 22–26 กันยายนนี้ เวลา 08.30–16.30 น. คาดมีฝนตกหลายอำเภอ แนะผู้สมัครและประชาชนพกร่มป้องกันฝน
วันนี้ (20 ก.ย.) นายวีระ หิรัญกุล รักษาราชการแทนนายอำเภอเลาขวัญ/ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดกาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 เปิดเผยว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศกำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี เขต 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง ระหว่างวันที่ 22–26 กันยายน 2568 เวลา 08.30–16.30 น. โดยกำหนดให้ ศาลาประชาคมอำเภอเลาขวัญ เป็นสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์ลงสมัครรับเลือกตั้งต้องยื่นเอกสารหลักฐานตามที่ กกต.กำหนดต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งเขต 4 ภายในเวลาที่ประกาศ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมสถานที่และอำนวยความสะดวกเรียบร้อยแล้ว
เขตเลือกตั้งที่ 4 ครอบคลุม 4 อำเภอ ได้แก่ อ.เลาขวัญ 87 หน่วยเลือกตั้ง อ.หนองปรือ 52 หน่วยเลือกตั้ง อ.บ่อพลอย (ยกเว้น ต.หนองกุ่ม) 64 หน่วยเลือกตั้ง และ อ.ห้วยกระเจา 51 หน่วยเลือกตั้ง มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวม 133,100 คน โดยพรรคการเมืองใหญ่ประกาศส่งผู้สมัครแล้ว 2 พรรค ได้แก่ พรรคภูมิใจไทย ส่ง น.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์ (น้องดรีม) บุตรสาวนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รมช.มหาดไทย และพรรคเพื่อไทย ส่ง พล.อ.ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 4 ขณะที่พรรคอื่นยังไม่เคลื่อนไหว
ทั้งนี้ สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดกาญจนบุรีคาดการณ์ว่า ระหว่างวันที่ 22–26 กันยายน จะมีฝนตกหลายอำเภอ โดยเฉพาะวันที่ 22 และ 26 กันยายนอาจมีฝนตกหนักบางพื้นที่ จึงขอให้ผู้สมัคร ทีมงาน และประชาชนที่เดินทางมาให้กำลังใจ เตรียม ร่มหรืออุปกรณ์กันฝน เพื่อความสะดวกและความปลอดภัย
ผู้ที่พบเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน 1784 หรือไลน์ @1784DDPM ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีทันที.