กาญจนบุรี - กกต.กาญจนบุรี เปิดรับสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 แทนที่ว่าง ค่าสมัครคนละ 1 หมื่น หากฝืนลงทั้งที่ขาดคุณสมบัติ เจอโทษหนักคุก 1-10 ปี ปรับ 2-20 หมื่น เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี
วันนี้ (17 ก.ย.) ร.ต.อ.พงศ์บัณฑิต ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ตามพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.กาญจนบุรี เขต 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2568 กกต.ได้ประกาศจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 19 ต.ค. 2568 เวลา 08.00-17.00 น. ครอบคลุมพื้นที่ อ.เลาขวัญ อ.ห้วยกระเจา อ.หนองปรือ และ อ.บ่อพลอย (ยกเว้น ต.หนองกุ่ม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 ก.ย. ถึงวันศุกร์ที่ 26 ก.ย. 2568 เวลา 08.30-16.30 น. ที่ศาลาประชาคม อ.เลาขวัญ โดยผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารหลักฐานครบถ้วน อาทิ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบรับรองแพทย์ หนังสือส่งผู้สมัครจากหัวหน้าพรรค หลักฐานการเสียภาษี 3 ปีล่าสุด รูปถ่าย 10 ใบ และเอกสารยืนยันคุณสมบัติ พร้อมเงินค่าสมัคร 10,000 บาท
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย โดยหากรู้อยู่แล้วว่าตนขาดคุณสมบัติแต่ยังฝืนลงสมัคร จะมีโทษจำคุก 1-10 ปี ปรับ 20,000-200,000 บาท และถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี
สำหรับการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ เกิดจากการที่นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อดีต ส.ส.เพื่อไทย ลาออกเพื่อเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาล “อนุทิน 1” โดยล่าสุดมีกระแสข่าวว่าอาจส่งบุตรสาว น.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์ หรือ “น้องดรีม” ลงสมัครในนามพรรคภูมิใจไทย แต่ยังต้องรอการยืนยันจากเจ้าตัวและพรรคอย่างเป็นทางการ
ขณะที่พรรคการเมืองอื่น ทั้งเพื่อไทย กล้าธรรม ประชาชน และอีกหลายพรรค ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะส่งใครลงสมัครแข่งขัน ทำให้ประชาชนในพื้นที่จับตาอย่างใกล้ชิด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือสำนักงาน กกต.กาญจนบุรี โทร. 034-564131-3 และสายด่วน 1444