นายกฯ ยันตรวจประวัติ รมต.มาดีแล้ว ไม่มีข้อมูลใครขาดคุณสมบัติ

“อนุทิน” ยันประวัติ รมต.ตรวจมาดีแล้ว ไม่มีข้อมูลใดๆ ปรากฏว่า คณะรัฐมนตรีที่ตั้งไปขาดคุณสมบัติ
เมื่อเวลา 08.50 น. วันที่ 30 ก.ย. ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีสมาชิกรัฐสภาอภิปรายเรื่องคุณสมบัติรัฐมนตรีเป็นจำนวนมาก ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลจะเรียกความเชื่อมั่นและกู้ศรัทธารัฐบาลให้กลับมาอย่างไร ว่า ตนตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการตรวจสอบ ทั้งประวัติอาชญากรรม ประวัติการศึกษา ซึ่งได้รับการยืนยันว่า ไม่มีข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏว่า คณะรัฐมนตรีที่ได้รับการแต่งตั้งไปมีความผิดหรือขาดคุณสมบัติ และยังเรียกประชุมหน่วยงานทั้งหมด 9 หน่วยงานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย เมื่อถามว่ารัฐมนตรีที่ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวสวนกลับมาทันทีว่า กฎหมายเขาว่าอย่างไร