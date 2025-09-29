ปชน.จัด 20 ขุนพลชำแหละนโยบาย "อนุทิน 1" เข้มข้น ขอเพื่อไทยหยุดใช้วาทกรรมตั๋วช้าง

'ณัฐพงษ์' จัดทัพ 20 สส.พรรคประชาชนอภิปรายนโยบายรัฐบาลเข้มข้น ‘เขากระโดง-ฮั้ว สว.-คุณสมบัติรัฐมนตรี’ ขอเพื่อไทยหยุดใช้วาทกรรมตั๋วช้างสีส้มชุบชีวิตพรรคน้ำเงิน
วันนี้ (29 ก.ย. 68) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมอภิปรายการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาว่า พรรคประชาชนได้เตรียมผู้อภิปรายไว้ประมาณ 20 คน ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่เข้มข้น โดยภาพรวมเป็นการนับถอยหลังสู่การยุบสภาเพื่อเดินหน้าจัดทำประชามติ และจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ส่วนผู้อภิปรายอื่นมีเรื่องการแก้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ความมั่นคงชายแดน และเรื่องคุณสมบัติรัฐมนตรี รวมถึงตรวจสอบรัฐบาล ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับคดีสำคัญ ทั้งคดีเขากระโดงและคดีฮั้ว สว.พร้อมขอให้ติดตามการทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเป็นทางการในวันแรกของพรรคประชาชนตลอดช่วงการอภิปราย
สำหรับผู้อภิปรายนั้นมีหลายคน อยากให้ทุกคนติดตาม โดยตนเองจะเป็นผู้พูดเปิดและปิดการอภิปราย ย้ำว่ามีการอภิปรายมีเนื้อหาเข้มข้น ทั้งนี้ที่พรรคประชาชนเคยระบุว่าหากมีการตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดนี้ จะมีการเปิดเอกสารลับนั้น ขอให้รอดูการอภิปรายตลอด 2 วันนี้ จะมีการแสดงเนื้อหาที่เข้มข้น และทำหน้าที่ของฝ่ายค้านอย่างเต็มที่แน่นอน
ตนเองหวังและเชื่อว่าประชาชนจะได้เห็นคือการทำหน้าที่ของพรรคประชาชน เราตัดสินใจโหวตนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาเป็นนายกรัฐมนตรีเฉพาะกิจ เฉพาะกาลคือ ต้องการเปิดประตูสู่การทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งตนเองจะนำเสนอข้อมูลชี้ให้เห็น ว่าทำไมการจัดทำรัฐธรรมนูญ ถึงเป็นการเปิดประตูสร้างอนาคต สร้างทางออกให้กับประเทศได้ รวมถึงการทำหน้าที่ฝ่ายค้าน และผู้อภิปรายของพรรคประชาชนอีก 20 คน พร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มที่แน่นอน
ทั้งนี้การที่ฝ่ายค้านไม่เป็นเอกภาพและพรรคประชาชนถูกกล่าวหาโดยพรรคเพื่อไทยว่าเป็นฝ่ายค้ำจะส่งผลอย่างไร นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า คงไม่ได้ทำให้เราเสียสมาธิอะไร และยังคงทำหน้าที่ฝ่ายค้านเสียงข้างมากอย่างเต็มที่ และไม่อยากให้โยนวาทกรรมกันไปมา ว่าตกลงเป็นฝ่ายค้ำหรือฝ่ายแค้นอะไร ตัวของตนเองถ้าจะต้องถูกกล่าวหาว่าเป็นฝ่ายค้ำ อยากให้มองว่าเราพยายามที่จะค้ำกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อหาทางออกให้กับประเทศไม่ได้ต้องการที่จะค้ำรัฐบาล หรือค้ำรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง และตนเชื่อว่าการทำหน้าที่สส. ของพรรคประชาชน จัดเป็นข้อพิสูจน์ ว่าเราเป็นฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบ
โดย 9 ชั่วโมงที่ได้รับมา โดยเฉลี่ยพรรคประชาชน ผู้อภิปรายจะอยู่คนละ 10-15 นาที และแบ่งระยะเวลาตอบโต้กันในสภาฯ เชื่อว่าอยู่ในกรอบระยะเวลาที่สามารถบริหารจัดการได้ ทั้งนี้ที่นายดนุพร ปุณณกันต์ สส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคเพื่อไทย ระบุว่าพรรคสีน้ำเงินได้รับการชุบชีวิตจากตั๋วช้างสีส้มนั้น ไม่อยากให้มีการสร้างวาทกรรมแบบนั้น และนายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ก็ได้มีการชี้แจงไปแล้ว ตนเองอยากเชิญชวนเพื่อนสมาชิก วันนี้เป็นการอภิปรายแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา ควรจะมีการตรวจสอบ และอภิปราย ทั้งข้อคิดเห็น และการดำเนินนโยบายของรัฐบาลเป็นหลักมากกว่า ไม่อยากให้ฝ่ายค้านตรวจสอบกันเอง