"ธรรมนัส" ผุดโครงการควิกวินดันราคาช่วยเกษตร-ชูซีเกมส์หน้าตาประเทศ ลั่น 4 ด.เปลี่ยนแปลง ไม่หวั่นปมคุณสมบัติ

“ธรรมนัส” เตรียมโครงการควิกวิน เร่งดันราคาเกษตรช่วยเกษตรกร ชู “ซีเกมส์” จ่อคุยนายกสมาคมกีฬา พรุ่งนี้ เป็นหน้าเป็นตาประเทศ ย้ำ 4 เดือน ต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน เมินฝ่ายค้านอภิปรายคุณสมบัติ ลั่นโดนอภิปรายตั้งแต่ปี 62
วันนี้ (23ก.ย.) ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงคำแถลงนโยบายในส่วนกระทรวง ที่พรรคกล้าธรรมรับผิดชอบ ว่า ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตนเองได้ให้ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็นผู้ประสาน เพื่อนำไปรวมกันกับของรัฐบาล
สำหรับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนหน้านี้ได้ให้นางนฤมล และนายอรรถกร ศิริลัทธยากร ดูแลมาอย่างต่อเนื่อง นโยบายจะเร่งทำในสิ่งที่ยังไม่ได้ทำ อันไหนที่ทำแล้วหย่อนยานก็จะกลับมาทำใหม่ แต่ระยะเวลาของรัฐบาลที่เป็นระยะสั้น เราคงต้องทำโครงการควิกวิน ที่เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจ ยางพารา กิโลกรัมละ 100 บาท ก็ต้องกลับมาทำให้ได้ รวมทั้งข้าว มัน และสินค้าทุกประเภท ซึ่งในวันศุกร์ที่ 26 กันยายนนี้ จะไปหารือกับทูตจีน ในเรื่องของการประสานภาคการท่องเที่ยว ถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะขณะนี้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยน้อยมาก ถือเป็นภาระที่พรรคกล้าธรรม จะต้องทำให้เป็นรูปธรรม
ส่วนตั้งเป้าหรือไม่ว่าจะทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยมากน้อยเพียงใดในระยะ 4 เดือน ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่ต้องทำ และถือเป็นหน้าตาของเราคือการจัดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่จะจัดขึ้นภายในปลายปีนี้ ขณะนี้ยังไม่เป็นรูปธรรม ดังนั้น ต้องเร่งประชุม และวันพรุ่งนี้ (24 ก.ย.นี้) ตนเองจะเรียกประชุมนายกสมาคมกีฬาทุกประเภท เพื่อมอบนโยบายและถามความต้องการ ในการจัดการแข่งขันซีเกมส์ที่เราเป็นเจ้าภาพ
ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวหายไป ทั้งประเทศจีน ฝั่งยุโรป และเอเชีย สิ่งสำคัญ คือ การดึงนักท่องเที่ยวกลับมาให้ได้นี่คืองานที่ท้าทายในกรอบระยะเวลา 4 เดือนจะต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน
ส่วนการอภิปรายของพรรคฝ่ายค้านในวันแถลงนโยบายรัฐบาล อาจจะมีการอภิปรายคุณสมบัติรัฐมนตรีด้วยนั้น ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า สิ่งหนึ่งที่รัฐบาลจะต้องรับทราบและยอมรับให้ได้ คือ การเป็นรัฐบาล เป็นเรื่องปกติที่ฝ่ายค้านอยากจะพูดอะไรเขาก็พูด เรามีหน้าที่ชี้แจงให้ครบ อย่าไปแสดงปฏิกิริยาต่อต้าน เขาถามอะไรมาก็ตอบให้ตรงคำถาม
ตนเองอยู่ในการเมืองมาตั้งแต่ปี 62 ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ 3 ปีซ้อน รวมทั้งสว. อีก 4 ครั้ง และการตั้งกระทู้ถามในเรื่องสาระสำคัญ เราก็พร้อมตอบในสิ่งที่ตอบ ให้เกิดความกระจ่าง อย่าไปคิดมาก การเมือง
ส่วนคุณสมบัติของพรรคเราไม่ใช่สายล่อฟ้าใช่หรือไม่ ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า อย่าไปพูดว่าพรรคไหน เป็นสายล่อฟ้าหรือไม่เป็น เราก็เตรียมของเราให้พร้อม ในการตอบคำถามที่เขาอยากจะรู้อยากจะถาม เราก็พร้อม
สำหรับกระแสของรัฐบาลว่าจะอยู่เกิน 4 เดือน นั้น ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า เป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีเซ็นเอ็มโอเอกับพรรคประชาชนไว้ เป็นเรื่อง นายกรัฐมนตรีจะต้องแก้ปัญหา ส่วนเราในฐานะที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลพรรคกล้าธรรมจะทำในสิ่งที่ตนเองรับผิดชอบให้ดีที่สุด พร้อมเป็นลมใต้ปีกของนายกรัฐมนตรี ให้ทำหน้าที่สมบูรณ์แบบเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองและพี่น้องประชาชนในกรอบเวลาที่จำกัด