"เท้ง" เมิน พท.วางธีมอภิปรายนโยบาย "หนู 1" ขอดูหน้างาน เน้นเนื้อหาเข้มข้น ไร้กังวล 4 เดือนไม่ยุบสภา

“ณัฐพงษ์” เมิน “เพื่อไทย" เปิดธีมอภิปรายนโยบายรัฐบาลอนุทิน บอก ปชน.ไม่ให้ลุ้นธีม ดูหน้างานเลย เนื้อหาแน่นเข้มข้นแน่ ไม่กังวลหาก 4 เดือนไม่ยุบสภา เชื่อประชาชนจะลงโทษเลือกตั้งสมัยหน้าเอง
เมื่อวันที่ 27 ก.ย. ที่บริเวณลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ร่วมกิจกรรม Run 2 Free ซึ่งเป็นกิจกรรมวิ่งเพื่อส่งเสียงเรียกร้องสิทธิประกันตัวให้นักกิจกรรม 55 คน ที่ยังถูกคุมขัง โดยกิจกรรมยังมีผู้เข้าร่วมนับร้อยคนพร้อมสวมใส่ชุดวิ่ง ซึ่งกิจกรรมเปิดให้ผู้เข้าร่วมรับบิบวิ่งที่มีการระบุชื่อ และประวัติของ 55 คนที่ถูกคุมขัง พร้อมให้เริ่มวอร์มร่างกายก่อนวิ่ง ซึ่งจุดเริ่มวิ่งที่ลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร วิ่งผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และจุดเส้นชัยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โดยนายณัฐพงษ์ ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมอภิปรายการแถลงนโยบายรัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 29 -30 ก.ย.นี้ ว่า เตรียมมาเยอะเลย หลักๆจะเป็นในเรื่องของการอภิปรายในส่วนของการทำตาม MOA ในการดูไทม์ไลน์การแก้ไขรัฐธรรมนูญ รวมถึงการอภิปรายตัวคุณสมบัติของรัฐมนตรีด้วย และตัวนโยบายในช่วง 4 เดือนนี้ ที่เราเล็งเห็นว่าไม่ควรจะดำเนินนโยบายอะไรที่เป็นการทำประชานิยมใช้งบประมาณการคลังที่เหลือน้อยอยู่แล้วในตอนนี้เพื่อหวังผลในการสร้างคะแนนเสียง แล้วจะเป็นภาระให้กับประชาชน นี่เป็นเพียงกรอบกว้างๆที่เราเตรียมในการอภิปราย
เมื่อถามว่าวางตัวสส.ที่จะอภิปรายไว้กี่คน นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า วางไว้เยอะอยู่ กรอบเวลาในการอภิปราย 2 วันเต็มๆนี้เนื้อหาเข้มข้นแน่นอน
เมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยเปิดธีมในการอภิปรายแต่พรรคประชาชนไม่ได้ตั้งธีมหลายคนมองว่าพรรคประชาชนไม่ได้ตั้งใจตรวจสอบจริงๆ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า เราตั้งใจตรวจสอบจริงรอดูธีมหน้างานจริงในที่ 29-30 นี้ และเราพร้อมที่จะอภิปรายอย่างเต็มที่ เนื้อหาเข้มข้นแน่นอน
เมื่อถามอีกว่ากังวลหรือไม่ว่าพรรคเพื่อไทยจะมาอภิปรายพรรคประชาชนเอง นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ไม่อยากให้เป็นแบบนั้น เพราะสุดท้ายการอภิปรายในครั้งนี้เป็นการแถลงนโยบายของรัฐบาลไม่อยากให้ฝ่ายค้านต้องมาตรวจสอบกันเอง อยากให้ตรวจสอบรัฐบาลมากกว่า
เมื่อถามว่า กังวลเรื่องการป่วนประชุมหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นเวทีที่ฝ่ายค้านได้ทำหน้าที่ ถ้าจะต้องมีการเสนอนับองค์ประชุม หรือทำให้องค์ประชุมล่มในการตรวจสอบรัฐบาลครั้งนี้ แล้วต้องสะดุดหยุดไป ตนถือว่าไม่ได้เป็นการทำหน้าที่ของฝ่ายค้าน
เมื่อถามอีกว่าคำแถลงนโยบายของนายอนุทิน ไม่ได้มีคำว่ายุบสภาใน 4 เดือน นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า อย่างน้อยๆก็มีเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และการทำประชามติอยู่ในนั้น ตนเชื่อว่าสิ่งสำคัญกว่านอกเหนือจากคำสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษร ก็คือการจับตามองของประชาชนที่นายอนุทิน ได้พูดในหลายๆเวที ตั้งแต่มีการโปรดเกล้าฯ จนถึงถวายสัตย์ก็ตาม รวมถึงการแถลงนโยบาย เราก็ต้องติดตามดูว่าจะยุบสภาภายใน 4 เดือน ถ้ามีการตระบัดสัตย์ เชื่อว่าประชาชนพร้อมที่จะลงโทษพรรคภูมิใจไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้า
เมื่อถามอีกว่าในเรื่อง MOU ที่แถลงนโยบายมีข้อหนึ่งที่เขียนว่าให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจยกเลิก MOU จะเป็นการผลักภาระให้กับประชาชนหรือไม่ เพราะรัฐบาลก็สามารถทำได้ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า เรื่องปัญหาความขัดแย้งไทยกัมพูชา เป็นปัญหาที่มีความละเอียดอ่อนมาก และรายละเอียดใน MOU 43-44 มีรายละเอียดมากเช่นเดียวกัน เข้าใจว่ากระบวนการที่ผ่านมาของ MOU ทั้ง 2 ฉบับบางส่วนมีปัญหาจริง แต่ก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งก็ไม่ใช่กระบวนการที่มีปัญหาในระดับทวิภาคี ที่ผ่านมาระดับทวิภาคีอาจจะทำให้กลไกไทยกัมพูชา สามารถปักหมุดกำหนดชายแดนได้บางส่วน แต่ในทางกลับกันถ้าจะยกเลิกก็มีข้อห่วงใยว่าอาจเป็นการเพิ่มข้ออ้างให้กับกัมพูชาหรือไม่ ว่าประเทศไทยเองที่เป็นคนขอเริ่มในการยกเลิกกลไกทวิภาคีนี้ ทำให้กัมพูชาสามารถนำเรื่องนี้ไปสู่กลไกเวทีต่างประเทศ ฉะนั้นเรื่องนี้อยากให้มีการศึกษาอย่างรอบด้านก่อน ตนคิดว่าการจัดทำประชามติที่รีบเร่งจะได้คำตอบที่เป็นทางออกของสังคมจริงๆ ประชามติที่ดีจะต้องมีโอกาสให้กับประชาชนได้ตกผลึกความคิด ทำความเข้าใจร่วมกันเสียก่อน ซึ่งตอนนี้ในสภาเองก็ได้มีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญ ในการศึกษาเรื่องนี้อยู่แล้ว ตนขอส่งเสียงไปยังนายอนุทิน ถ้าพรรคภูมิใจไทยเล็งเห็นว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เป็นทางออกของประเทศ ไม่มีความจำเป็นที่คุณจะต้องเร่งรีบ ทำประชามติภายใน 4 เดือนนี้ แต่สามารถนำไปเป็นนโยบายในการหาเสียง ถ้าคุณมุ่งมั่นที่จะยุบสภาภายใน 4 เดือนนี้จริง