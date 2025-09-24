xs
รมว.ยุติธรรม ปัดตอบรับ​ลูก “เขากระโดง” เป็นคดีพิเศษ​หรือไม่​

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



รมว.ยุติธรรม ​ยังไม่ตอบรับ​ลูกเขากระโดง ​เป็นคดีพิเศษ​หรือไม่​ ด้าน “ยศสิงห์” ไม่หนักใจ​- พร้อมแจง​ หลังพรรคประชาชน ขู่​ อภิปรายคุณสมบัติรัฐมนตรี​ ปม ป.ป.ช.ชี้มูลทุจริต

วันนี้ (24 ก.ย.) ภายหลัง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำ ครม. เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เวลา​ 18.00 น. ได้ประชุม ครม.นัดพิเศษ​ เพื่อขอมติ ครม.ก่อนแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา ในระหว่างวันที่ 29-30 กันยายนนี้ รวมถึงแต่งตั้งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นางสาวไตรศุลี​ ไตรสรณกุล

ด้าน พลตำรวจตรี รุทธพล เนาวรัตน์​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม​ ปฏิเสธการตอบคำถามผู้สื่อข่าวถึงความกังวลในการเข้ามาดูคดีเขากระโดง

ส่วนจะมีการหารือกับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ​ หรือ DSI หรือไม่​ พลตำรวจตรี รุทธพล ยังคงปฏิเสธการตอบคำถามดังกล่าว

ด้าน จ่าเอก ยศสิงห์​ เหลี่ยมเลิศ​ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พรรคประชาชน ขู่เตรียมอภิปรายคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรี​ โดย จ่าเอก ยศสิงห์​ ยืนยันว่า​ ไม่กังวล​ ส่วนที่มีกระแสข่าวว่า ป.ป.ช.ได้ชี้มูลความผิดทุจริตประพฤติมิชอบ​ จ่าเอก ยศสิงห์​ กล่าวย้ำว่า​ สามารถชี้แจงได้ทั้งหมด


