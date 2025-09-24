รมว.ยุติธรรม ยังไม่ตอบรับลูกเขากระโดง เป็นคดีพิเศษหรือไม่ ด้าน “ยศสิงห์” ไม่หนักใจ- พร้อมแจง หลังพรรคประชาชน ขู่ อภิปรายคุณสมบัติรัฐมนตรี ปม ป.ป.ช.ชี้มูลทุจริต
วันนี้ (24 ก.ย.) ภายหลัง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำ ครม. เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เวลา 18.00 น. ได้ประชุม ครม.นัดพิเศษ เพื่อขอมติ ครม.ก่อนแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา ในระหว่างวันที่ 29-30 กันยายนนี้ รวมถึงแต่งตั้งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล
ด้าน พลตำรวจตรี รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปฏิเสธการตอบคำถามผู้สื่อข่าวถึงความกังวลในการเข้ามาดูคดีเขากระโดง
ส่วนจะมีการหารือกับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI หรือไม่ พลตำรวจตรี รุทธพล ยังคงปฏิเสธการตอบคำถามดังกล่าว
ด้าน จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พรรคประชาชน ขู่เตรียมอภิปรายคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรี โดย จ่าเอก ยศสิงห์ ยืนยันว่า ไม่กังวล ส่วนที่มีกระแสข่าวว่า ป.ป.ช.ได้ชี้มูลความผิดทุจริตประพฤติมิชอบ จ่าเอก ยศสิงห์ กล่าวย้ำว่า สามารถชี้แจงได้ทั้งหมด
