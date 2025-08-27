หุ้นแกว่งไซด์เวย์คาด Thailand Focus หนุน Sentiment-เกาะติดคดีคลิปเสียงนายกฯ-รองบ NVDIA

นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (บลป.) เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าแกว่งไซด์เวย์ โดยที่วันนี้จะมีการเริ่มจัดงาน Thailand Focus 2025 ซึ่งเป็นงานที่จะช่วยเรียกความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติได้บ้าง และช่วยให้มี Sentiment บวกกับตลาดหุ้นได้ด้วยเช่นกัน
อย่างไรก็ตามตลาดยังรอติดตามประเด็นสำคัญในช่วงปลายสัปดาห์นี้ โดยเฉพาะการพิจารณาตัดสินของศาลฯเกี่ยวกับคดีคลิปเสียงของนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีผลต่อ Sentiment ของตลาดหุ้นไทย รวมทั้งคืนนี้ยังรอติดตามการรายงานงบฯของ NVDIA และตัวเลข PCE ของสหรัฐในปลายสัปดาห์นี้ ซึ่งอาจทำให้ตลาดหุ้นมีความผันผวน ส่วนตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียเปิดมาเช้านี้เคลื่อนไหวบวกและลบสลับกัน
โดยให้แนวต้าน 1,260 จุด แนวรับ 1,240 จุด