เปิดคีย์สำคัญ MOA "ภท. - ปชน." ดำรงสถานะรัฐบาลเสียงข้างน้อย ซื้อใจพรรคส้ม เรียกความเชื่อมั่นโหวต "อนุทิน" นั่งนายกฯ
วันนี้ (1ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการความคืบหน้าการเจรจากับระหว่างพรรคภูมิใจไทย และพรรคประชาชนที่จะต้องมีทำ Agreement บันทึกข้อตกลงสนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาล หรือ MOA ระหว่างพรรคภูมิใจไทย กับพรรคประชาชน จะมีสาระสำคัญคือ การดำรงสถานะของการเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมย์เดิมที่พรรคภูมิใจไทยได้ให้คำมั่นกับพรรคประชาชนไว้
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศักยภาพ (potential) ที่จะเติมเสียงเกินครึ่งของสภา ซึ่งหากเป็นพรรคเพื่อไทยนั้นมีศักยภาพ (potential) ที่สามารถทำได้ แต่ของพรรคภูมิใจไทยนั้นไม่สามารถทำได้ จึงเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญ ที่จะประกอบการตัดสินใจ และเรียกความเชื่อมั่นของพรรคประชาชนในการโหวตให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเป็นนายกรัฐมนตรี