กกล.บูรพาเผยยอดตัวเลข 3 เดือน จับผู้ลักลอบเข้าเมือง หลังปิดด่าน ชายแดนไทย-เขมร จ.สระแก้ว เกือบพันคน

กกล.บูรพา เผย 3 เดือน หลังปิดด่าน ชายแดนไทย-เขมร ฝั่ง จ.สระแก้ว จับกุมผู้ลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมาย 140 ครั้ง ได้มีผู้ต้องหาเกือบ 900 คน เป็นคนเขมรถึง 472 คน
เมื่อวันที่ 27 ก.ย.68 กองกำลังบูรพา (กกล.บูรพา) ได้เปิดเผยข้อมูลวันที่ 17 มิ.ย. 68 – 25 ก.ย. 68 หรือเพียงระยะเวลาประมาณ 3 เดือน หลังปิดด่านชายแดน ในพื้นที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ได้มีการจับกุมผู้ลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายรวมทั้งสิ้น 140 ครั้ง และมีผู้ต้องหาจำนวนมากถึง 870 คน
ซึ่งมาจากหลายเชื้อชาติ ไม่ว่าจะเป็นชาวไทย 354 คน, ชาวกัมพูชา 472 คน, ชาวจีน 6 คน, ชาวไนจีเรีย 6 คน, ชาวเมียนมา 24 คน, ชาวเซียร์ราลีโอน 1 คน, ชาวบังกลาเทศ 7 คน และชาวปากีสถาน 2 คน
ข้อมูลการจับกุมแบ่งออกเป็นสองส่วนหลักคือ ขาเข้า มีการจับกุม 107 ครั้ง ผู้ต้องหา 626 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชา (370 คน) และชาวไทย (215 คน) นอกจากนี้ยังพบชาวต่างชาติอื่น ๆ เช่น ชาวจีน, ชาวไนจีเรีย, ชาวเมียนมา, ชาวบังกลาเทศ และชาวปากีสถาน รวมถึงผู้ต้องหาที่มีหมายจับและผู้ที่มีประวัติอาชญากรรม (Case ID) อีกจำนวนหนึ่ง ขาออก มีการจับกุม 33 ครั้ง ผู้ต้องหา 246 คน โดยเป็นชาวไทยมากที่สุด (139 คน) และชาวกัมพูชา (102 คน) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการลักลอบข้ามแดนไม่ได้มีแต่การเข้ามายังประเทศไทยเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีการลักลอบออกนอกประเทศด้วย
นอกจากผู้ลักลอบเข้า–ออกเมืองแล้ว เจ้าหน้าที่ยังสามารถจับกุมการลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายได้อีกด้วย เช่น ซิมโทรศัพท์, รถจักรยานยนต์ และเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของกลุ่มมิจฉาชีพที่ใช้ช่องทางดังกล่าวในการกระทำความผิดในรูปแบบต่าง ๆ