“อนุทิน” ยังไม่ชัดเลือกตั้งมีบัตร 4 ใบ แค่ “บวรศักดิ์” คาดการณ์ ยันประชามติ MOU เพื่อให้เกียรติ ส่วนตัวให้เลิกไปแล้ว

“นายกฯ” บอกยังไม่ชัดใช้บัตร 4 ใบ ในการเลือกตั้งครั้งหน้า เผย “บวรศักดิ์” คาดการณ์เพื่อประหยัดงบ ขณะที่ MOU 43-44 ขอรอ กมธ.ศึกษาให้ความเห็นชัดเจน ยันไม่ใช่โยนภาระให้ ปปช. แต่เป็นการให้เกียรติ ลั่น “ถ้าถามผม ผมทำเอง ผมยกเลิกไปแล้ว” ชี้ 20 ปียังตกลงกันไม่ได้จะเก็บไว้ทำไม จะเก็บให้เป็นประโยชน์ใคร
เมื่อเวลา 08.50 น. วันที่ 30 ก.ย. ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณี นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี ระบุเตรียมทำประชามติในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้า โดยใช้บัตร 4 ใบ คือ บัตรเลือกสส.เขต สส.บัญชีรายชื่อ ประชามติรัฐธรรมนูญใหม่ และประชามติยกเลิก MOU ไทย-กัมพูชา รัฐบาลจะทำความเข้าใจประชาชนอย่างไร ว่า เรื่องนี้ต้องเร่งทำความเข้าใจให้ประชาชนรับทราบ เราไม่ใช่ไม่เคยทำ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีการทำประชามติหลายครั้งแล้ว ทางรัฐบาลจะประสานงาน หาความร่วมมือจากทุกๆฝ่าย ทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และกระทรวงมหาดไทย ที่จะเร่งทำความเข้าใจ และทำความคุ้นเคยให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อใช้สิทธิ์ของเขาให้ถูกต้องตามบัตรลงคะแนนแต่ละใบ
เมื่อถามว่า กังวนหรือไม่ประชาชนจะเกิดความสับสนเนื่องจากมีบัตรเลือกตั้งหลายใบในคราวเดียว นายกฯ กล่าวว่า เรื่องนั้นเป็นการคาดการณ์ของนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณรองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย เรายังต้องดูก่อนว่าการลงประชามติ ซึ่งอาจารย์บวรศักดิ์จะเน้นว่า ในเมื่อการลงประชามติ ในการจัดให้มีการลงคะแนนเสียง ของพี่น้องประชาชน ไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม ค่าใช้จ่าย 5-6 พันล้านต่อครั้ง ดังนั้นเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ แล้วพี่น้องประชาชนของเราเราต้องไม่ดูถูกภูมิปัญญาของพี่น้องประชาชนที่จะสามารถทำความเข้าใจได้ และสามารถเร่งใช้สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจว่าจะลงคะแนนอย่างไร
เมื่อถามว่า MOU ไทย-กัมพูชา ที่จะนำมาลงประชามติจะเป็นฉบับปี 43 หรือ 44 นายกฯ กล่าวว่า ขณะนี้คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา MOU 2543-2544 ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา สภาผู้แทนราษฎรกำลังศึกษาอยู่ ก็ต้องรอผล การศึกษาให้เขาออกมา หากผลออกมามีความชัดเจน และรัฐบาลประเมินแล้ว อาจจะไม่ต้องศึกษาเลยก็ได้ หากเลิกเลยได้ก็อาจจะเลิกโดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพราะอำนาจ การยกเลิก MOU อยู่ที่ครม. เพียงแต่ว่าต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วม ไม่ใช่โยนภาระ คนที่คิดเรื่องนี้ก็คิดว่าโยนภาระให้ประชาชน แต่จริงๆเป็นการให้เกียรติมากกว่า เรื่องอะไรที่มีความแตกต่างทางความคิด และเป็นเรื่องความสนใจเกี่ยวข้องกับอธิปไตยความมั่นคงของประเทศ ซึ่งทอดยาวมานานก็เลยอยากถามพี่น้องประชาชน
“ผมขอย้ำว่าหากผลการศึกษาออกมาแล้วชัดเจนว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย และประเทศไทยไม่ได้เปรียบอะไรเลย ซึ่งขณะนี้ เราอยู่ในสถานะอะไร หากประเทศไทยไม่ได้เปรียบกัมพูชา เราเลือกประเทศไทยก่อน ดังนั้นถ้าหากชัดเจนก็อาจจะเลิกเลยก็ได้ โดย ครม. อันนี้เป็นการให้เกียรติประชาชนนะผมขอย้ำ ถ้าถามผม ผมทำเอง ผมเลิกไปแล้ว “ นายกฯกล่าว
เมื่อถามว่าเรื่องนี้จำเป็นจะต้องเร่งรีบหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า อะไรก็ตามที่ทอดเนื่องมา คำว่า MOU คือ Memorandum of Understanding ถ้า MOU ทั่วไปเค้าจะเขียนว่าภายในสองปีหากยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ก็ต้องถือว่าเป็นอันสิ้นสุด เขาเขียนกันทั้งนั้น ดังนั้นตนต้องดูบริบทใน MOU 43-44 ว่ามีการกำหนดให้มีการสิ้นสุดไปของ MOU นี้หรือไม่อย่างไร หากไม่มีการกำหนดเลย ตนก็จะบอกว่าทำไม 20 ปี ยังไม่มีความเข้าใจ ยังหาข้อตกลงกันไม่ได้ และยังห่างจากการบรรลุข้อตกลง แล้วจะเก็บไว้ทำไม จะเก็บไว้ให้เป็นประโยชน์ของใคร ถ้าประเทศไทยไม่ได้ประโยชน์ ถ้าประเทศไทยได้ประโยชน์ก็จะเก็บ แต่ถ้าประเทศไทยไม่ได้ประโยชน์ก็จะเลิก
เมื่อถามว่า MOU สามารถยกเลิกฝ่ายเดียวได้หรือไม่นายอนุทิน กล่าวว่า MOU ปกติ ภาษากฎหมาย เป็น agreement หรือ binding ซึ่งใบดิ้นเป็นผลผูกมัดผูกพันอะไรแบบนี้ โอเคไหม ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาชน คือ MOA ตรงนี้ผูกพันเบี้ยวไม่ได้ 4 เดือนต้องยุบสภา แต่ MOU เมื่อไม่เข้าใจกันเมื่อไหร่ก็เลิก นี่คือบริบทของตน แต่ก็ยังมีคนพยายามจะไปตีความว่าจะต้องเลิกทั้งสองฝ่าย ถ้าเลิกทั้งสองฝ่าย ก็ต้องเป็นสัญญา อันนี้คือการตีความเบื้องต้นของตนเอง แต่ ตนก็ต้องฟังและสอบถามผู้รู้ทางกฎหมาย
เมื่อถามว่า ฝ่ายความมั่นคง ให้ข้อมูลว่าเห็นควรจะต้องยกเลิก MOU หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า เป็นเรื่องของครม. ถ้าจะตัดสินใจก็ต้องตัดสินใจโดย ครม.
เมื่อถามย้ำว่า แสดงว่ากรณีจำนวนบัตรเลือกตั้ง ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีการทำประชามติเรื่องยกเลิก MOU ด้วยใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ต้องรอกรรมาธิการ