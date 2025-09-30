“อนุทิน” ยังไม่คิดตั้งเมืองคู่แฝดบ้านหนองจาน-บันเตียเมียนเจย ตอนนี้ยังคุยกันไม่ได้

“อนุทิน” ยังไม่คิดเมืองคู่แฝดหนองจาน-บันเตียเมียนเจย ตามแนวคิด “บิ๊กเล็ก” ตอนนี้เน้นเรื่องรักษาอธิปไตย ยังพูดคุยกันไม่ได้ ชี้ไม่ต้องถามคนพื้นที่ ชัดเจนอยู่แล้ว
เมื่อเวลา 08.50 น. วันที่ 30 ก.ย. ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม มีแนวคิดทำเมืองคู่แฝด บ้านหนองจาน-บันเตียเมียนเจย แก้ปัญหารุกล้ำเขตชายแดนไทย-กัมพูชา คิดว่าจะแก้ปัญหาได้หรือไม่ว่า “ตอนนี้ยัง ตอนนี้เน้นเรื่องการรักษาอธิปไตยและดินแดนของประเทศ และดำเนินการตามกฎหมายให้เคร่งครัด ตอนนี้ยังไม่น่า อันนั้นเป็นแนวคิดเมื่อพูดคุยได้แล้ว แต่ตอนนี้ยังพูดคุยไม่ได้ก็ยังไม่ต้องไปคิดเรื่องนั้น”
เมื่อถามว่าต้องถามความเห็นคนในพื้นที่ก่อนหรือไม่ นายอนุทิน ตอบว่า คนในพื้นที่ถ้าเป็นคนไทยก็ไม่ต้องถามอะไรเพราะมีความชัดเจนอยู่แล้ว ถ้าเป็นคนไทยอยู่ในประเทศไทย