"อนุทิน" ป้อง "บิ๊กเล็ก" ยันไม่ได้บอกจะเปิดด่านทันที ต้องบรรลุข้อตกลงอีกหลายอย่าง ขอเป็นรัฐบาลทางการก่อนจึงจะให้นโยบายได้

"อนุทิน" ยัน "บิ๊กเล็ก" ไม่ได้บอกชัดเจนว่าจะเปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชา และไม่ใช่อยู่ดีๆ จะเปิดได้เลย ต้องบรรลุข้อตกลงอื่นๆ อีกเยอะแยะ แต่ขณะนี้ยังถือว่าอยู่ภายใต้รัฐบาลเดิม รอให้เข้าเป็นรัฐบาลอย่างเป็นทางการก่อน จึงจะสั่งการหรือให้นโยบายได้
วันที่ 12 ก.ย.เมื่อเวลา 11.05 น.ที่เมืองทองธานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกระแสความชัดเจนในการเปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า ทำไมข่าวออกไปอย่างนั้นก็ไม่รู้ ไปบิดเบือน เท่าที่ตนดู พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมช.กลาโหม ก็ยังไม่ไดพูดอะไรชัดเจนขนาดนั้น ต้องคำนึงถึงประชาชนคนไทยเป็นหลักก่อนอยู่แล้ว
เมื่อถามถึง กระแสการต่อต้านการเปิดด่าน นายกฯ ขอให้ตนเข้าไปรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการก่อน ตอนนี้เรายังไม่สามารถ ให้นโยบายอะไรได้ และการกระทำต่างๆ ยังถือว่าอยู่ภายใต้รัฐบาลปัจจุบันอยู่ ยังไม่ใช่รัฐบาลของตน
ถามต่อว่า ท่าทีของ พลโทบุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาค 2 และ พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ที่คัดค้านการเปิดด่าน เพราะอาจจะเป็นการส่งเสริมบ่อนการพนันและสแกมเมอร์ นายอนุทิน กล่าวว่า เท่าที่ตนทราบไม่ได้อยู่ดี ๆ จะไปเปิดด่านได้เลย เพราะต้องมีการบรรลุข้อตกลงอะไรอีกเยอะแยะ เมื่อปฏิบัติ ซึ่งต้องรอคณะรัฐบาลของตนเข้าปฏิบัติที่อย่างเป็นทางการก่อน ขณะนี้ตนยังไม่สามารถไปสั่งการหรือให้นโยบายอะไรได้
เมื่อถามว่า ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า เข้าใจกันอยู่แล้ว