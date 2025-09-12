“วัชระ” ค้าน “บิ๊กเล็ก” เปิดด่านไทย-เขมร ถามได้เป็น รมช.กลาโหมเพราะเป็นพยานให้ "ทักษิณ" ใช่หรือไม่ จี้ "อนุทิน" อย่าตั้งเป็น รมว.

“วัชระ” ค้าน “ณัฐพล” เปิดด่านไทย-เขมร ถามได้เป็น รมช.กลาโหมเพราะเป็นพยานให้ทักษิณใช่หรือไม่ พร้อมค้าน "อนุทิน" ตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการ แค่เป็น รมช.ยังช่วยเขมรขนาดนี้ ถ้าเป็น รมว.จะช่วยเขมรมากขนาดไหน
วันที่ 12 กันยายน 2568 นายวัชระ เพชรทอง อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่าตามที่พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม จะให้เปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อส่งสินค้าให้กับประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นประเทศคู่สงครามกับประเทศไทยในขณะนี้นั้น ขอให้พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ ฟังเสียงของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศว่าเห็นด้วยหรือไม่ เพราะประชาชนทุกแห่งหนไม่มีใครเห็นด้วยกับความคิดของพลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ ซึ่งท่านอ้างว่ามีประเทศที่สามขอให้เปิดด่าน
"ผมอยากจะถามประเทศที่สามคือประเทศอะไร หรือมือที่สามกันแน่ พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ ได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลนางสาวแพทองธาร ชินวัตร เพราะท่านมีชื่ออยู่ในหนังสือขอความเป็นธรรมถึงอัยการจากนายทักษิณ ชินวัตร กรณีถูกกล่าวหาตามมาตรา 112 จากการพูดที่ประเทศเกาหลีใต้ใช่หรือไม่
"ท่านมีชื่อเป็นพยานฝ่ายนายทักษิณ ชินวัตร พร้อมกับชื่อนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ เลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติ ทั้งสองท่านที่มีชื่อเป็นพยานขอความเป็นธรรมให้กับนายทักษิณ ไม่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และทั้งสองท่านก็ได้เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาล นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ใช่หรือไม่
"เพราะฉะนั้นที่มาเป็นอย่างนี้จึงขอให้ท่านโปรดพิจารณาทบทวน และผมไม่เห็นด้วยการที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีจะทูลเกล้า พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ ให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพราะขนาดเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ยังเสนอให้เปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชา ทั้ง ๆ ที่เขมรก่อสงครามกับประเทศไทยทำให้ทหารไทยและพี่น้องประชาชนคนไทยสูญเสียชีวิตจำนวนมาก ขนาดเป็นรัฐมนตรีช่วยยังมีความคิดช่วยเขมรขนาดนี้ และถ้าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะช่วยเขมรมากขนาดไหน" นายวัชระ กล่าว