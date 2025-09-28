ภท.จ่อเข้าวิน เลือกตั้งซ่อมศรีสะเกษ "จินณ์ตวรรณ" นำห่าง "ภูริกา" กว่า 7,000 คะแนน

เลือกซ่อมศรีสะเกษเขต 5 "จินณ์ตวรรณ " จาก ภท.จ่อเข้าวิน คะแนนนำลิ่ว 34,180 ทิ้งห่าง "ภูริกา" จาก พท.กว่า 7,000 คะแนน
วันนี้(28ก.ย.)ผู้สื่อข่าวหลังปิดการลงคะแนนเลือกตั้งสส.ศรีสะเกษ เขต 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง แทนนายอมรเทพ สมหมาย อดีตสส.เพื่อไทยที่เสียชีวิตในเวลา 17:00 น.กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้มีการตรวจสอบเอกสารการลงคะแนนต่างๆและดำเนินการนับคะแนน ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จทั้ง 236 หน่วยได้มีการรายงานผลการนับคะแนนมายังศูนย์รวมคะแนนของเขตเลือกตั้งที่ 5 ซึ่งอยู่ภายในหอประชุมโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยผลการนับคะแนนยังไม่เป็นทางการ ณ เวลา 19.40 น. ซึ่งนับไป 211 หน่วยเลือกตั้ง ปรากฏว่า หมายเลข 2 นางสาวจินณ์ตวรรณ ไตรสรณกุล พรรคภูมิใจไทย ได้ 34,180 คะแนน และ หมายเลข 1 นางสาวภูริกา สมหมาย พรรคเพื่อไทย ได้ 26,802 คะแนน เท่ากับนางสาวจินณ์ตวรรณมีคะแนนนำทิ้งห่างนางสาวภูริตา 7,378 คะแนน
สำหรับการเลือกตั้ง สส.ศรีสะเกษ เขต 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง ครั้งนี้ประกอบด้วยอำเภอขุนหาญและอำเภอภูสิงห์มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น 127,143 คน มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 236 หน่วย กกต.คาดว่าการนับคะแนนจะแล้วเสร็จไม่เกินเวลา 20:00 น.