“กุ้ง ภูริกา”ผู้สมัครฯพท. ลูกสาวอดีตส.ส. ควงแม่เข้าคูหา เผยขอพรพ่อมั่นใจคว้าชัยเลือกซ่อม ส.ส.ศรีสะเกษ เหนือคู่แข่ง“ภท.”

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศรีสะเกษ- “กุ้ง” ภูริกา สมหมาย ผู้สมัครฯ เพื่อไทย ลูกสาว “อมรเทพ” อดีต ส.ส. ผู้ล่วงลับ ควงแม่เข้าคูหากาบัตรเลือกตั้ง เผยขอพรพ่อมั่นใจคว้าชัยชนะ เลือกตั้งซ่อมศรีสะเกษ เขต 5 เหนือคู่แข่ง จากพรรคภูมิใจไทย ด้านชาวบ้านเผยอยากได้ ส.ส. ทำงานเพื่อประชาชนแท้จริง เน้นแก้ปัญหาปากท้องและสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา

วันนี้ ( 28 ก.ย.68) เมื่อเวลา 08.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศหลังเปิดหีบเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 5 จังหวัดศรีสะเกษ เป็นไปอย่างคึกคัก โดยประชาชนต่างทยอยออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้า โดยเฉพาะที่ หน่วยเลือกตั้งที่ 7 เขตเลือกตั้งที่ 5 ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่มี น.ส.ภูริกา สมหมาย (กุ้ง) ผู้สมัครหมายเลข 1 จากพรรคเพื่อไทย (พท.) เดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยนี้


ทั้งนี้ น.ส.ภูริกา เป็นบุตรสาวของ นายอมรเทพ สมหมาย อดีต ส.ส. พรรคเพื่อไทย ที่เสียชีวิตลงอย่างกะทันหัน จนทำให้เกิดการเลือกตั้งซ่อมขึ้นในครั้งนี้ โดยเมื่อเวลา 08.49 น. น.ส.ภูริกา ได้เดินทางมาพร้อมกับมารดา และเข้าคูหาใช้สิทธิเลือกตั้ง

หลังเสร็จสิ้นการลงคะแนน น.ส.ภูริกา ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า วันนี้รู้สึกดีใจที่ได้มาใช้สิทธิเลือกตั้งร่วมกับคุณแม่ อากาศสดใสมาก ก่อนออกจากบ้านได้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และขอพรจากคุณพ่อ อมรเทพ ให้ได้รับชัยชนะในครั้งนี้ หนูมั่นใจว่าจะชนะ เพราะตั้งใจลงพื้นที่ทำงานมาโดยตลอด และอยากสานต่อเจตนารมณ์ของคุณพ่อในการทำเพื่อพี่น้องประชาชน


ด้าน นางมาลัย ศรีมงคล อายุ 52 ปี แม่ค้าในตลาดสดในพื้นที่ ให้สัมภาษณ์ว่า ประชาชนต้องการ ส.ส. ที่เข้าใจและเป็นกระบอกเสียงแท้จริงของชาวบ้าน โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจที่กำลังเดือดร้อนอย่างหนักในช่วงนี้

“อยากได้ ส.ส. ที่มีความสามารถ เข้าไปช่วยแก้ปัญหาเรื่องราคาข้าว ราคามันสำปะหลัง และราคาปุ๋ยที่แพงจนเกษตรกรแบกรับไม่ไหว อีกทั้งตอนนี้ก็มีข่าวเรื่องความไม่สงบตามแนวชายแดน เห็นว่ามีการให้เตรียมอพยพวันที่ 1 ตุลาคม ชาวบ้านก็กลัวกัน อยากให้ ส.ส. รีบเข้าไปจัดการปัญหานี้ให้จบๆ ไป”


ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า บรรยากาศในหน่วยเลือกตั้งตามตำบลอื่น ๆ ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยช่วงเช้าส่วนใหญ่มีผู้สูงอายุเดินทางมาใช้สิทธิก่อน ขณะเดียวกันยังมีประเด็นที่น่าสนใจ คือ ผู้สมัครหมายเลข 2 จาก พรรคภูมิใจไทย น.ส.จินณ์ตวรรณ ไตรสรณกุล (อีฟ) ไม่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตที่ตนเองลงสมัคร เนื่องจากยังไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาในเขต 5 แม้จะไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ได้ แต่เจ้าตัวยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายในการสมัครรับเลือกตั้ง ส่งผลให้การเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่มีภาพของผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าคูหาลงคะแนนเสียงให้ตนเอง


การเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 5 ศรีสะเกษ ในครั้งนี้ มีผู้สมัครฯ แข่งขันเพียง 2 รายเท่านั้น ได้แก่ น.ส.ภูริกา สมหมาย (พรรคเพื่อไทย) หมายเลข 1 น.ส.จินณ์ตวรรณ ไตรสรณกุล (พรรคภูมิใจไทย) หมายเลข 2 พื้นที่ครอบคลุมเขตเลือกตั้ง 2 อำเภอ ติดชายแดนไทย-กัมพูชา คือ อำเภอขุนหาญ และ อำเภอภูสิงห์ มีหน่วยเลือกตั้งรวม 236 หน่วย มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 127,143 คน การนับคะแนนจะเริ่มทันทีหลังปิดหีบในเวลา 17.00 น. และคาดว่าจะทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการภายในค่ำวันเดียวกัน









