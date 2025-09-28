“สีหศักด์” สวนกัมพูชากลางเวที UN ซัดทำตัวเป็นเหยื่อ บิดเบือน พูดอย่างทำอย่าง ถามอยากได้สันติภาพจริงหรือ

“สีหศักด์” กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสหประชาชาติ โต้กัมพูชาบิดเบือนความจริง เล่นบทเหยื่อซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่เหยื่อที่แท้จริงคือทหารไทยที่เสียขา เด็กนักเรียนและพลเรือนไทยผู้บริสุทธิ์ ที่กัมพูชายิงถล่ม ซัดคุยกันต่อหน้าพูดดี แต่ขึ้นเวทีแล้วพูดอีกอย่าง ชี้ข้อตกลงหยุดยิงยังเปราะบาง เพราะกัมพูชายั่วยุไม่เลิก ถามอยากสร้างสันติภาพตามที่พูดจริงหรือไม่
เมื่อวันที่ 27 ก.ย.(ตามเวลาท้องถิ่น) ที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ขึ้นกล่าวถ้อยแถงต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่ 80 โดยตอนหนึ่งได้กล่าวถึงปัญหาความขัดแย้งไทย-กัมพูชาว่า สถานการณ์กับกัมพูชาที่เป็นอยู่ในขณะนี้ถือว่าไม่น่าพอใจและไม่เป็นผลดีต่อฝ่ายใด สันติภาพ เสถียรภาพ และความรุ่งเรืองของเราทั้งสองประเทศเชื่อมโยงกัน เราไม่อาจหันหลังให้กันได้ เพราะเราคือครอบครัวเดียวกันในอาเซียน
“เดิมทีเช้านี้ผมตั้งใจจะกล่าวถ้อยแถลงที่ต่างออกไป เน้นย้ำความหวังสู่อนาคต แต่ผมจำเป็นต้องเขียนใหม่เนื่องจากถ้อยคำที่น่าเสียใจยิ่งจากผู้แทนกัมพูชา สิ่งที่ทำให้ผิดหวังคือ กัมพูชายังคงวาดภาพตัวเองเป็นเหยื่อซ้ำแล้วซ้ำเล่า และนำเสนอข้อเท็จจริงในมุมมองของตนเองซึ่งบิดเบือนความจริงอย่างสิ้นเชิง
“เรารู้ดีว่าใครคือเหยื่อที่แท้จริง คือทหารไทยที่เสียขาจากทุ่นระเบิด เด็กนักเรียนที่โรงเรียนถูกยิงถล่ม และพลเรือนผู้บริสุทธิ์ที่เพียงแค่ไปซื้อของที่ร้านค้าแต่กลับถูกโจมตีด้วยจรวดจากกัมพูชา
“เมื่อวานนี้ ผมได้พบกับผู้แทนกัมพูชาที่อาคารสหประชาชาติ เราพูดคุยกันเรื่องสันติภาพ การเจรจา ความไว้วางใจและความเชื่อมั่น และยังมีการย้ำอีกครั้งในการหารือไม่เป็นทางการแบบ 4 ฝ่ายที่สหรัฐฯ จัดขึ้น เราซาบซึ้งต่อความทุ่มเทของประธานาธิบดีทรัมป์ต่อสันติภาพ
“แต่สิ่งที่กัมพูชากล่าวในวันนี้กลับตรงกันข้ามกับสิ่งที่พูดไว้เมื่อวาน แสดงให้เห็นถึงเจตนาแท้จริงของกัมพูชา ข้อกล่าวหาเหล่านั้นไปไกลเกินจริงจนดูน่าขบขัน
“ตั้งแต่แรก กัมพูชาเป็นฝ่ายริเริ่มความขัดแย้งด้วยเจตนาจะขยายข้อพิพาทชายแดนให้กลายเป็นความขัดแย้งระดับชาติ และพยายามทำให้เป็นประเด็นระดับนานาชาติอีกครั้งในเช้าวันนี้
“หมู่บ้านที่ผู้แทนกัมพูชากล่าวถึงนั้นอยู่ในเขตไทยอย่างไม่ต้องสงสัย แท้จริงแล้วหมู่บ้านเหล่านั้นเกิดขึ้นเพราะประเทศไทยตัดสินใจด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมที่จะเปิดชายแดนในช่วงปลายทศวรรษ 1970 เพื่อรับชาวกัมพูชาหลายแสนคนที่หนีสงครามกลางเมืองในประเทศตนเอง เราทำเช่นนี้ด้วยความเห็นอกเห็นใจและหลักมนุษยธรรม ผมในสมัยที่ยังเป็นนักการทูตหนุ่มได้เห็นเหตุการณ์นั้นด้วยตาตนเอง
“แม้สงครามกลางเมืองสิ้นสุดลงและค่ายผู้ลี้ภัยถูกปิด แต่หมู่บ้านกัมพูชาก็ขยายตัวต่อเนื่องตลอดหลายทศวรรษ และแม้ไทยประท้วงซ้ำแล้วซ้ำเล่า กัมพูชาก็เพิกเฉยต่อการจัดการกับการรุกล้ำนี้
“และเมื่อสันติภาพกลับคืนสู่กัมพูชาหลังจากข้อตกลงปารีสปี 1991 เราก็อยู่เคียงข้างเพื่อสร้างบ้าน ถนน และโรงพยาบาล เพราะสันติภาพในกัมพูชาคือผลประโยชน์ของไทย นี่คือสิ่งที่เพื่อนบ้านพึงทำให้กันและกัน" นายสีหศักดิ์กล่าว
“ท่านประธานที่เคารพ ข้อตกลงหยุดยิงยังเปราะบาง เราต้องทำให้มันมีผลจริง ซึ่งต้องอาศัยความมุ่งมั่นและการกระทำที่จริงใจจากทั้งสองฝ่าย
“น่าเสียใจที่กัมพูชายังคงยั่วยุ ไม่ว่าจะเป็นการระดมพลเรือนเข้ามาในเขตไทย หรือการยิงโจมตีข้ามพรมแดนเมื่อไม่นานนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวตั้งแต่ 23 กันยายนจนถึงล่าสุดในวันนี้ ล้วนเป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของไทย รวมถึงข้อตกลงหยุดยิงที่บรรลุในที่ประชุมพิเศษที่ปุตราจายา มาเลเซีย และได้รับการยืนยันซ้ำในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทวิภาคี
“ขอให้ชัดเจนว่า ประเทศไทยยืนหยัดเพื่อสันติภาพเสมอมา และจะทำทุกอย่างเพื่อหาทางออกอย่างสันติในปัญหากับกัมพูชา ขณะเดียวกัน ประเทศไทยจะยืนหยัดมั่นคงในการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน เราขอเรียกร้องให้กัมพูชาร่วมมือกับเราในการแก้ไขความแตกต่างผ่านการเจรจาอย่างสันติและกลไกที่มีอยู่
“วันนี้ ประเทศของเราทั้งสองต้องเลือกทางเดินที่กำหนดอนาคต ในฐานะเพื่อนบ้านใกล้ชิดและมิตร เราต้องถามกัมพูชาว่าจะเลือกทางใด ทางเผชิญหน้าต่อไป หรือทางสันติภาพและความร่วมมือ
“ประเทศไทยเลือกทางสันติภาพ เพราะเรามั่นใจว่าประชาชนของทั้งสองประเทศสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้ แต่เราตั้งคำถามอย่างจริงจังว่ากัมพูชามีเจตนาที่จะร่วมกับเราเพื่อแสวงหาสันติภาพหรือไม่
“สำหรับประเทศไทย การเจรจา ความไว้วางใจ และความสุจริตใจ ไม่ใช่แค่คำพูด แต่คือเส้นทางสู่อนาคต เราจะยังคงยึดมั่นในหลักการเหล่านี้ในความร่วมมือกับหุ้นส่วนในอาเซียนและนอกภูมิภาค รวมถึงชาติมหาอำนาจ เพื่อสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนและความรุ่งเรืองร่วมกัน” นายสีหศักดิ์กล่าว
ถ้อยแถลงของนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ต่อสหประชาชาติฉบับเต็ม >> https://www.mfa.go.th/en/content/unga80-thstatement-eng?page=5d5bd3dd15e39c306002ab20&menu=5f72d46f81ae194a461ef512