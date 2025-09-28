ดีที่เรารู้ทัน!กัมพูชาเดินเกมตามแผน ใช้เวทีUNกล่าวหาไทยละเมิดข้อตกลงหยุดยิง

ปรัก สุคน รัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชา ประณามสิ่งที่เขาอ้างว่า "การกระทำฝ่ายเดียวของไทยเล่นงานกัมพูชา" ระหว่างขึ้นกล่าว ณ ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่ 80 กล่าวหาชาติเพื่อนบ้านละเมิดสิทธิและศักดิ์ศรีของประชาชนชาวกัมพูชา ผ่านการบังคับขับไล่ที่และขู่ใช้กฎหมายภายในประเทศบนแผ่นดินเขมร ความเคลื่อนไหวที่มีขึ้นตามหลังเหตุการณ์ความตึงเครียดล่าสุดตามแนวชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชาในวันเสาร์(17ก.ย.)
สุคน กล่าวว่าประเทศเพื่อนบ้าน โดยไม่เอ่ยชื่อไทย เลือกใช้หนทางแห่งการใช้กำลังแทนที่จะใช้กลไกต่างที่เห็นพ้องต้องกัน อาศัยแผนที่แต่เพียงฝ่ายเดียวแทนที่จะใช้แผนที่ที่ได้รับการรับรองจากนานาชาติที่จัดทำขึ้นภายใต้สนธิสัญญาต่างๆนานาที่มีผลผูกพันกับทั้ง 2 ชาติ พฤติกรรมที่ทางรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาเน้นย้ำว่าบ่อนทำลายการเสริมสร้างความไว้วางใจและความพยายามสันติภาพ
รัฐมนตรีรายประเทศรายนี้เน้นย้ำความกังวลของกัมพูชาต่อการขับไล่พลเมืองของพวกเขา การขู่ใช้กฎหมายภายในประเทศกับชาวบ้านเหล่านั้น และการบีบให้หลายครอบครัวต้องย้ายออกจากที่ดินที่พวกเขาอยู่อาศัยมาหลายทศวรรษ
"วิธีการต่างๆนานาในการควบคุมดินแดนในบางพื้นที่ตามแนวชายแดน ที่ยังไม่มีการแบ่งเขต แสดงให้เห็นอย่างโจ่งแจ้งถึงการเพิกเฉยข้อตกลงต่างๆนานาที่จัดทำขึ้นมา ไม่ใช่แค่เงื่อนไขในข้อตกลงหยุดยิง แต่ยังรวมถึงในพันธสัญญาร่วมสำหรับแก้ไขประเด็นชายแดน"
ปรัก สุคน ยังชี้ถึงสิ่งที่เขาเรียกว่าการโจมตีโดยปราศจากการยั่วยุใส่กองกำลังกัมพูชา ในพื้นที่ช่องอานม้า ในตอนเช้าวันเสาร์(27ก.ย.) พร้อมบอกว่ากัมพูชาขอปฏิเสธอย่างหนักแน่นต่อข้อกล่าวหาที่ว่าทหารกัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มต้นในเหตุปะทะที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิง "ทหารของเราไม่ได้เป็นฝ่ายยิงก่อน และพวกเขาไม่ได้ตอบโต้ต่อการยั่วยุ"
(ที่มา:แคมโบเดียเนสส์)