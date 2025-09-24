อยากได้ใช่ไหม!มาครงยั่วทรัมป์ หยุดสงครามกาซาถึงคู่ควร'โนเบลสันติภาพ'

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ จะสามารถคว้ารางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ถ้าหากเขาหยุดความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ในกาซา จากความเห็นของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง แห่งฝรั่งเศส ในวันอังคาร(23ก.ย.)
มาครง ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว BFMTV รอบนอกที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในนิวยอร์ก ว่า "มีบุคคลเดียวที่สามารถทำอะไรได้บางอย่างในสถานการณ์ปัจจุบัน นั่นคือประธานาธิบดีสหรัฐฯ"
"ผมเห็นประธานาธิบดีอเมริกา ผู้ที่บอกตอนเช้า(วันอังคาร) กับที่ประชุมสมัชชาใหญ่ ว่าเขาต้องการสันติภาพ เขาจะคลี่คลาย ใครก็ตามที่ต้องการโนเบลสันติภาพ รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพจะมีความเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อ ถ้าคุณหยุดความขัดแย้งนี้" มาครงกล่าว
"คุณจำเป็นต้องกดดันรัฐบาลอิสราเอลให้หยุด หยุดความขัดแย้งกาซา เพื่อที่ในท้ายที่สุดแล้ว เราจะได้รับการปล่อยตัวประกันที่อยู่ภายใต้ควบคุมของพวกนักรบปาเลสไตน์ฮามาส" ประธานาธิบดีฝรั่งเศสระบุ
มาครง ยอมรับว่า แม้กระทั่งหลังจากเขาให้การรับรองในนามของฝรั่งเศส ต่อความเป็นรัฐของปาเลสไตน์ ณ ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ การตัดสินใจที่ทรัมป์และอิสราเอลส่งเสียงคัดค้านอย่างดุเดือด แต่เป็นวอชิงตันที่มีอิทธิพลเหนืออิสเอราล ไม่ใช่ปารีส "ทำไมเขา(ประธานาธิบดีสหรัฐฯ) ถึงทำได้มากกว่าเรา? เพราะเราไม่ได้ป้อนอาวุธแก่อิสราเอล ที่ทำให้กาซายังอยู่ในการสู้รบ"
นอกจากนี้แล้ว เขายอมรับด้วยว่ารัฐปาเลสไตน์จะได้รับการสถาปนาขึ้นอย่างแท้จริง "ในวันที่รัฐอิสราเอลให้การรับรองมัน"
มีความกังวลว่าอิสราเอลอาจตอบโต้ความเคลื่อนไหวของฝรั่งเศสด้วยมาตรการแก้แค้น อย่างเช่นปิดสถานกงสุลฝรั่งเศสในเยรูซาเลม ซึ่งให้บริการชาวปาเลสไตน์หรือในเขตยึดครองเวสต์แบงก์
"เราพร้อม เรามีแผนสำหรับทุกหนทางที่เป็นไปได้ นั่นหมายความว่าเราจะไม่มีวันนั่งดูเฉยๆอย่างเฉื่อยชา เรามีแผนสำหรับทุกๆอย่างและเราจะปกป้องผลประโยชน์ของฝรั่งเศสเสมอ" มาครงกล่าว แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดอย่างเจาะจง
ความขัดแย้งเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2023 ครั้งที่พวกนักรบปาเลสไตน์ฮามาสบุกจู่โจมเล่นงานทางใต้ของอิสราเอลอย่างไม่คาดคิด สังหารผู้คนไปราวๆ 1,200 รายและจับตัวประกันประมาณ 250 คน อิสราเอลตอบโต้ด้วยปฏิบัติการทางทหารถล่มกาซา สังหารผู้คนไปแล้วกว่า 60,000 ราย และปิดกั้นความช่วยเหลือที่ป้อนสู่ฉนวนแห่งนี้
(ที่มา:เอเอฟพี)