"อนุทิน" อัญเชิญนรสิงห์จำลอง ตั้งบูชาระเบียงตึกไทยคู่ฟ้า เชื่อปราบอสูรร้าย-ฆ่าไม่ตาย

สายมู นายกฯ หนู อุ้มอัญเชิญ “องค์นรสิงห์จำลอง” สร้างสมัยนายกฯ ประยุทธ์ ตั้งบูชาที่ระเบียงตึกไทยคู่ฟ้าแล้ว เชื่อตามตำนาน ปราบอสูรร้าย-ฆ่าไม่ตาย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 11.45 น. วันที่ 26 ก.ย.เจ้าหน้าที่กองสถานที่ยานพาหนะและรักษาความปลอดภัยทำเนียบรัฐบาล ได้ทำการอัญเชิญรูปปั้น “องค์นรสิงห์จำลอง” ที่ตั้งสักการะบูชาอยู่ที่ตึกแสงอาทิตย์ ซึ่งอยู่ระหว่างทางเชื่อมกับตึกตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล ย้ายไปตั้งสักการะบบูชา ที่บริเวณระเบียงด้านหน้า ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า เหมือนสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรี
โดยเจ้าหน้าที่กองสถานที่ฯได้อุ้มอัญเชิญ รูปปั้น “องค์นรสิงห์จำลอง”ขึ้นรถสีตู้เบนส์ สีดำ หมายเลขทะเบียน 1ขช4268 กทม. เคลื่อนไปที่ตึกไทยคู่ฟ้า ท่ามกลางบรรยายท้องฟ้าครึ้ม แดดไม่แรง และได้รับความสนใจของสื่อมวลชน จำนวนมาก โดยก่อนการอัญเชิญได้มีพรหมณ์ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูฤกษ์งามยามดีก่อนหน้านี้แล้วหลังจากที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีดำริให้อัญเชิญ รูปปั้น “องค์นรสิงห์จำลอง” กลับที่ตั้งเดิมบนตึกไทยคู่ฟ้า
จากนั้น เวลา 12.49 น. นายกรัฐมนตรีได้ถอดสูท สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว อุ้มอัญเชิญ “องค์นรสิงห์จำลอง”ตั้งไว้ที่ฐานเดิม พร้อมสักการะและถ่ายภาพ ร่วมกับนางสาวธนนนท์ นิรามิษ ภรรยา ข้าง “องค์นรสิงห์จำลอง
สำหรับองค์นรสิงห์จำลองดังกล่าวได้สร้างขึ้นในสมัยที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรี เป็นนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม โดยให้โรงหล่อจัดทำขึ้นและนำมามอบให้เพื่อสักการะบูชา ตั้งแต้ต้นปี 2564 ซึ่งรูปปั้นองค์นรสิงห์มีความเชื่อตำนานพราหมณ์เล่าว่า นรสิงห์เป็นปางหนึ่งที่พระนารายณ์อวตารลงมาปราบอสูรร้าย นรสิงห์มีเศียรเป็นสิงห์ ร่างกายเป็นมนุษย์ เป็นสัตว์ที่ฆ่าไม่ตาย อีกทั้งตามประวัติของทำเนียบรัฐบาล ก่อนที่ตึกไทยคู่ฟ้า จะเป็นที่ทำงานของนายกรัฐมนตรี “องค์นรสิงห์”ได้อยู่คู่กับบ้านนรสิงห์ ของเจ้าพระยารามราฆพ มาตั้งแต่แรก (ปัจจุบันคือตึกไทยคู่ฟ้า) ดังนั้นพลเอกประยุทธ์ จึงได้ให้โรงหล่อจัดทำ “องค์นรสิงห์จำลอง” ทำขึ้นมา