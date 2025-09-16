รองหัวหน้า ภท.ลั่นพรรคจริงใจแก้ รธน.ตั้งแต่ต้น โต้เพื่อไทยอย่าพยายามดิสเครดิต จ่อคุยปมตั้ง สสร.สัปดาห์หน้า

“สิริพงศ์” เชื่อแก้รัฐธรรมนูญจำเป็นต้องขอเสียง สว. ส่วน สสร.จะต้องคุยให้ชัดสัปดาห์นี้ เพื่อเดินหน้าวาระ 2-3 สมัยประชุมหน้า ลั่นภูมิใจไทยจริงใจตั้งแต่ต้น ไม่มีใครรู้ดีเท่าเรา หลังเพื่อไทยพยายามดิสเครดิตแก้รัฐธรรมนูญ
วันนีั (16 ก.ย.) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่แก้ธรรมนูญที่ สว. อาจจะไม่เอาด้วย อยากให้พรรคภูมิใจไทยกลับไปทบทวนกับพรรคประชาชน ว่า ในการเสนอแก้รัฐธรรมนูญในแต่พรรค พรรคภูมิใจไทยเคยเสนอแก้มาตรา 256 ในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เราเสนอเรื่องการผลักอำนาจ สว. ในการโหวตนายกฯ ปรากฏว่าไม่ได้รับเสียงสนับสนุนจาก สว. แสดงให้เห็นถึงการที่เราจะต้องขอเสียงไม่ว่าจะส่วนใด จำเป็นต้องดูเนื้อหาที่เป็นไปได้ การไปขอเสียง สว. ไม่ได้อยู่ที่ว่าพรรคไหนไปคุย แต่อยู่ที่เนื้อหาว่าฝั่ง สว. รับได้หรือไม่ วันนี้ต้องทำใจเป็นธรรมหากจะขอมือคะแนนโหวตให้ต้องมีข้อเสนอที่รับได้ เช่น การพิจารณาอะไรก็แล้วแต่ อำนาจ สว. อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้เขาไม่ยกมือสนับสนุน จึงอยู่ที่เนื้อหามากกว่าให้ไปคุย พรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาชน ต้องคุยแนวทางกันว่าจะทำแบบไหน หากเห็นตรงกันเราอาจจะยืนร่วมกัน แต่ถ้าเห็นต่างกัน พรรคภูมิใจไทยต้องรวมเสียงให้มากพอ ให้สามารถยืนได้
เมื่อถามว่า มีความชัดเจนหรือยังว่าจะมี สสร. ทางตรงหรือทางอ้อม หรือว่าไม่มีเลย นายสิริพงศ์ กล่าวว่า สสร. ต้องเป็นทางอ้อมแน่นอน เพราะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไม่สามารถเลือกทางตรงได้ แนวโน้มน่าจะเป็นทางอ้อม ส่วนทางอ้อมจะมาจากอะไร กลุ่มรายชื่อแล้วให้รัฐสภาเลือกร่วมกัน หรือเลือกตั้งตัวแทนเข้ามา แล้วมาเลือกอีกที ก็ต้องคุยกันอีกครั้ง คาดว่าจะเป็นสัปดาห์นี้ที่จะคุยกัน
นายสิริพงศ์ เขื่อว่า ทิศทางจะไปในทางที่ดี ธงของพรรคภูมิใจไทยมองว่า วาระหนึ่งจะต้องพิจารณาในสมัยประชุมนี้ และช่วงปิดสมัยประชุมให้เป็นหน้าที่ของกรรมาธิการพิจารณา และพิจารณาในวาระสองวาระสามในสมัยประชุมหน้า
ส่วนการที่พรรคเพื่อไทย พยายามดิสเครดิตพรรคประชาชนและพรรคภูมิใจไทย ว่าไม่มีความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ นายสิริพงศ์ ย้ำว่า ความจริงใจ ใครจะรู้ดีเท่าเรา พรรคภูมิใจไทยจริงใจตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ สิ่งที่เราอยากจะทำคือ นายกฯ อยากจะขับเคลื่อนแก้ปัญหาปากท้องให้กับประชาชน การเดินหน้ายุบสภาให้ตรงกับกำหนดเวลา 4 เดือน และเดินหน้าเต็มที่ในการแก้รัฐธรรมนูญ