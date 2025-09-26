xs
“อนุทิน” ถือฤกษ์วันธงชัย ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบ ขอพรให้ราบรื่น เตรียมอัญเชิญองค์นรสิงห์ กลับตึกไทยคู่ฟ้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"อนุทิน” ถือฤกษ์วันธงชัย ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบ ขอพรให้ราบรื่น เตรียมอัญเชิญองค์นรสิงห์จำลอง กลับตึกไทยคู่ฟ้า หลังถูกย้ายไปตึกแสงอาทิตย์ในยุค “เศรษฐา”

วันนี้ (26 ก.ย.) เมื่อเวลา 08:19 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางเข้าตึกไทยคู่ฟ้า โดยใช้ห้องสีม่วงเป็นห้องรับรองเตรียมความพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายนรินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายวรภัค ธันยาวงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และ พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

จากนั้นเวลา 08:41 น. นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะได้ลงจากจากตึกไทยคู่ฟ้า สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำวำสักนายกรัฐมนตรีที่เข้ามาปฎิบัติหน้าที่ในทำเนียบรัฐบาล เช่นเดียวกับทุกรัฐบาลที่ผ่านมา


ทั้งนี้ กองพิธีการทำเนียบรัฐบาล ได้จัดเครื่องสักการะชุดใหญ่ ทั้งธูป เทียน อาหารคาว หวาน ผลไม้ ดอกไม้ พานบายศรี ดอกดาวเรือง 7 ศอก ไว้ให้คณะนายกรัฐมนตรี โดยนายกฯ ได้ยกมือไหว้ขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวด้วย

ผู้สื่อข่าวถามว่า ได้ขอพรอย่างไร นายอนุทิน เปิดเผยว่า “ขอพรให้ราบรื่น” เมื่อถามว่า ได้นำเครื่องรางของขลังอะไรเข้ามาที่ห้องทำงานหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า “อยู่ที่ใจๆ” ก่อนจะเดินขึ้นไปยังตึกไทยคู่ฟ้า และขึ้นไปยังห้องทำงานของนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการครั้งแรก พร้อมไหว้โต๊ะหมู่บูชาที่จัดตั้งอยู่ในห้องทำงาน เพื่อเป็นตวามสิริมงคล

อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรี ไม่ได้ขึ้นไปสักการะพระพรหม บนยอดตึกไทยคู่ฟ้า โดยมีรายงานว่า นายกรัฐมนตรีได้ขึ้นไหว้ส่วนตัวไปแล้ว


ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามความเชื่อทางโหราศาสตร์ วันนี้ 26 กันยายน 2569 ตรงกับวันอธิบดี วันธงชัย ซึ่งถือเป็นวันฤกษ์ดีในการเริ่มต้นทำกิจการ หรือทำพิธีมงคล เหมาะสำหรับเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ หรือทำกิจกรรมที่ต้องการความสำเร็จสูงสุด อีกทั้งยังเหมาะสำหรับเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคง อำนาจ การปกครอง และการบริหาร ทั้งสองวันถือเป็นวันฤกษ์ดีที่ใช้ในการประกอบพิธีมงคลต่างๆ เพื่อเสริมดวงและโชคลาภ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 กันยายน ในวันที่เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณนายกรัฐมนตรี ได้ถามเจ้าหน้าที่ทำเนียบรัฐบาล ถึงองค์นรสิงห์จำลองว่า ตอนนี้อยู่ที่ไหน

ทั้งนี้ ในสมัยรัฐบาล นายเศรษฐา ทีวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ย้ายองค์นรสิงห์จำลอง ไปไว้ที่ตึกแสงอาทิตย์ ซึ่งอยู่ติดกับตึกนารีสโมสร โดยนายกรัฐมนตรี มีดำริให้เจ้าหน้าที่ทำเนียบฯ อัญเชิญองค์นรสิงห์จำลอง กลับมาไว้ที่ตึกไทยคู่ฟ้าเช่นเดิมเหมือนสมัยรัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาล ได้โพสต์ข้อความและภาพในเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยเป็นภาพที่นายอนุทินได้นำพวงมาลัยดอกไม้ ให้กับบิดา-มารดา พร้อมก้มลงกราบที่เท้า และเขียนข้อความด้วยว่า “กราบลาพ่อแม่ไปทำงาน”













