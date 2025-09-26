xs
เหลือ 74 วัน “อรรถกร“ เดินหน้าเต็มกำลังเตรียมซีเกมส์ครั้งที่ 33 เชื่อมั่นหากทุกฝ่ายร่วมมือจัดได้สมศักดิ์ศรีเจ้าภาพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นับถอยหลัง 74 วัน “รมว.อรรถกร” ประกาศเดินหน้าเต็มกำลังจัดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 แม้เวลาจำกัด แต่เชื่อมั่นหากทุกฝ่ายร่วมมือ ไทยจะจัดงานได้สมศักดิ์ศรีเจ้าภาพ

วันนี้ (26 ก.ย.) เวลา 08.30 น. นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายอิทธิ ศิริลัทธยากร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางเข้ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเข้าสักการะศาลพระภูมิ ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงฯ บริเวณสวน 4 ภาค
โดย นายอรรถกร กล่าวว่า ได้ขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้มีขวัญกำลังใจ ทำเพื่อประชาชน และนักท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย และเป็นประเทศที่มีเสน่ห์ ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาเยือน
นายอรรถกร กล่าวต่อว่า ตนอยากให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใครๆ ก็อยากมาเยี่ยมชม เดินทางมาแล้วรู้สีกได้รับความปลอดภัยจากการดูแลของประเทศไทย ภารกิจเร่งด่วนที่กระทรวงต้องดำเนินการทันที คือ การเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ซึ่งจะเริ่มขึ้นในอีกเพียง 74 วันข้างหน้า โดยตน และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี ได้รับทราบถึงปัญหาและกำลังเร่งดำเนินการแก้ไข

“แม้เวลาที่เหลือจะค่อนข้างจำกัด แต่เชื่อมั่นว่า หากทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ ใส่ใจในรายละเอียด ก้าวข้ามอัตตาส่วนตัว และทำงานเพื่อชาติร่วมกัน เราจะสามารถจัดซีเกมส์ได้อย่างมีมาตรฐานสากล และสมศักดิ์ศรีในฐานะเจ้าภาพ หลังจากห่างหายจากการเป็นเจ้าภาพมานานเกือบ 20 ปี” นายอรรถกร กล่าว







