กทม.ปรับโฉมสนามหลวง รองรับซีเกมส์-พาราเกมส์ และกิจกรรมตลอดปี

กทม.ทุ่มงบปรับโฉมสนามหลวง! รองรับซีเกมส์-พาราเกมส์ แม้พิธีเปิดย้ายที่จัด เน้นความสวยงาม สะอาด ปลอดภัย เป็นหน้าเป็นตาประเทศ พร้อมรองรับกิจกรรมตลอดปี
(29 ส.ค. 68) นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้จัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงและพัฒนาท้องสนามหลวงเดิม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9–20 ธันวาคม 2568 และกีฬาพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 20–26 มกราคม 2569
ต่อมา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้เสนอให้เปลี่ยนสถานที่จัดพิธีเปิด เนื่องจากข้อกำหนดด้านมาตรฐานกีฬา แม้ว่าพิธีเปิดจะย้ายไปยังสถานที่อื่น แต่กรุงเทพมหานครยังคงดำเนินการปรับปรุงสนามหลวงตามงบประมาณเดิม เนื่องจากท้องสนามหลวงเป็นสถานที่จัดกิจกรรมและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ประชาชนใช้งานตลอดทั้งปี จึงจำเป็นต้องบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
การปรับปรุงครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อทำให้สนามหลวงมีความสวยงาม สะอาด และเป็นระเบียบ พร้อมปรับภูมิทัศน์ให้เป็นหน้าเป็นตาของประเทศ ตลอดจนพัฒนาระบบไฟฟ้าส่องสว่างและจัดระเบียบพื้นที่ให้เหมาะสมและปลอดภัย รองรับการใช้งานในอนาคต