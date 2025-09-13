ย้อนชมคลิป "ลุงตู่" เจ้าของไอเดีย เปิดที่มาโครงการ "คนละครึ่ง" ในอดีต หลัง "อนุทิน" เตรียมปลุกชีพ

โครงการ "คนละครึ่ง" เตรียมกลับมาอีกครั้งในเวอร์ชันใหม่ภายใต้การนำของรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล ขณะที่โลกออนไลน์ได้มีการย้อนรอยกลับไปดูจุดเริ่มต้นของโครงการในอดีต โดยมีคลิปวิดีโอของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่เคยเป็นเจ้าของแนวคิดโครงการคนละครึ่ง ซึ่งเขาได้ให้เหตุผลว่าทำไมถึงต้องให้ภาครัฐร่วมจ่าย เพื่อให้โครงการมีความยั่งยืนและเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแท้จริง
จากกรณี มีรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีคนล่าสุดกำลังเตรียมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบ “คนละครึ่งเวอร์ชันใหม่” เพื่อฟื้นกำลังซื้อของประชาชน ในช่วงที่เศรษฐกิจฐานรากยังซบเซา และกำลังซื้อของประชาชนลดลง ซึ่งต้องติดตามว่าแผน “คนละครึ่งเวอร์ชันอนุทิน” จะถูกนำเสนอในรูปแบบใดต่อไป
ล่าสุด วันนี้ (13 ก.ย.) ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Watthana Saen-u-dom" โพสต์คลิปวิดีโอในขณะที่ "พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา" ยังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่ และได้ตอบคำถามกับสื่อมวลชนถึงแนวคิดของนโยบาย "โครงการคนละครึ่ง" เพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยเน้นย้ำว่าการจ่ายเงินช่วยเหลือเพียงฝ่ายเดียวไม่สามารถทำได้ ควรมีการจ่ายสมทบเพื่อให้โครงการมีความยั่งยืน หลักการสำคัญคือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจ่าย แม้ว่าจะไม่ใช่การคิดรายละเอียดปลีกย่อยทั้งหมด
แต่เป็นหน้าที่ของคณะทำงานที่จะต้องพิจารณาความคุ้มค่าและนำเสนอแผนงาน โดยพลเอกประยุทธ์ ได้ระบุถึงความต้องการที่จะรักษาเงินทุนให้นานที่สุด และมีการจ่ายเป็นระยะๆ เช่น ทุกสามเดือน นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการทำงานของกระทรวงต่างๆ ว่ามีหน้าที่ในการคิดค้นรายละเอียดและนำเสนอแนวทางปฏิบัติ โดยมีหลักการสำคัญสองข้อคือ การจ่ายตรงหากทำได้ และการจ่ายสมทบหากมีค่าใช้จ่ายสูง
ทั้งนี้ ทางผู้โพสต์ ได้ระบุข้อความว่า "เจ้าของไอเดียโครงการ "คนละครึ่ง" เมื่อนักข่าวถามว่า ใครเป็นคนคิดโครงการนี้ ลุงตู่อธิบายไอเดีย และ คอนเซปโครงการชัดเจน