"Eggspedition" เกมยิง Co-op ฉกไข่ไดโนเสาร์

อีกหนึ่งผลงาน Extraction Shooter มาใหม่ ให้คุณสวมบทบาทนักสำรวจหาเรื่องเสี่ยงตายบนดาวมฤตยูที่เต็มไปด้วยอสูรร้ายดึกดำบรรพ์
Wildflame Studio ออกมาประกาศเปิดตัว Eggspedition เกมแนวยิงสยองขวัญเอาตัวรอดมุมมองบุคคลที่หนึ่งร่วมมือกันหลายผู้เล่น ซึ่งพาคุณดำดิ่งสู่ดาวเคราะห์สุดแสนอันตรายที่ปกครองโดยเหล่าไดโนเสาร์
ผู้เล่นคือหนึ่งในสมาชิกแห่งหน่วย Vector Unit 9 กองกำลังเฉพาะกิจที่ถูกส่งตัวมายัง Class X-13 ดาวเคราะห์ป่าดงดิบพงไพรที่ยังไม่เคยมีใครสำรวจ เพื่อขุดเจาะเสาะหาแร่ทรัพยากรหายาก รวมไปถึงเก็บรวบรวมไข่ไดโนเสาร์ที่พบเจอระหว่างทาง
ตัวเกมสามารถเลือกเล่นได้ทั้งแบบโซโลคนเดียวและร่วมมือกับผู้เล่นคนอื่นสูงสุด 4 คนพร้อมกัน ซึ่งถ้ามีเพื่อนเราจะสามารถแบ่งงานให้คนหนึ่งสแกนสภาพแวดล้อม คนหนึ่งคอยยิงคุ้มกัน ในขณะที่อีกคนทำหน้าที่แบกไข่หิ้วไปส่งได้ แต่อย่าคิดว่าเหล่าเวโลซีแรปเตอร์หรือเจ้าทีเร็กซ์จะยอมปล่อยให้ทีมของคุณหนีขึ้นยานไปง่ายๆ
การเล่นแต่ละรอบจะมอบแต้มเครดิตที่เป็นทรัพยากรหลักในการอัพเกรดอาวุธและอุปกรณ์ป้องกันให้ตัวละครของเราแข็งแกร่งขึ้นไปเรื่อยๆได้ตามสไตล์ Extraction Shooter ซึ่งถ้าหากใครยังไม่เบื่อเกมแนวนี้ก็สามารถเข้าไปกด Wishlist ตัวเกมกันได้แล้วบนหน้า สตีม
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
ign
