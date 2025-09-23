“อนุทิน” เปรียบ พท.ไม่ใช่รักร้าว แต่มันแตกแล้ว แย้มปล่อยวางถึงเวลาค่อยว่ากัน ตอนนี้ขอแข่งกับตัวเอง

“นายกฯ หนู” เปรียบ เพื่อไทย ไม่ใช่รักร้าว แต่มันแตกแล้ว แบะท่าพร้อมปล่อยวาง ถึงเวลาค่อยมาว่ากันใหม่ ตอนนี้ขอแข่งกับตัวเอง ลั่นขอขัดใจ หน.พรรคส้ม เข้ามาบริหารประเทศด้วย ไม่ใช่แค่มายุบสภา
วันนี้ (23 ก.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่ตอนนี้พรรคเพื่อไทยออกไปเป็นฝ่ายค้าน แต่ดูเหมือนจะเป็นฝ่ายแค้น และเปรียบเสมือนเป็นรักร้าว ว่า ไม่ใช่รักร้าวหรอก มันแตกหมดแล้ว
ผู้สื่อข่าวย้ำถามว่า การเลือกตั้งครั้งหน้าแสดงว่าไม่สามารถจับมือพรรคเพื่อไทยได้แล้วใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ก็เป็นการเมือง หากเขาแรงมาเราก็แรงกลับ มันก็ไม่จบ ซึ่งที่ผ่านมา เขาก็ทำกับผมขนาดไหน ผมก็ไม่เคยทำอะไรกลับ ทำงานอย่างเดียว ทำให้กับพี่น้องประชาชน ไอ้เรื่องที่จะไปคิดบัญชี เหมือนที่เขาทำกับผมไม่มีหรอกครับ ย้ำว่า ไม่มีปัญญาทำด้วย ซึ่งตนต้องทำตามกฎหมาย ไม่ใช้อำนาจ ไม่ใช้กลไกใดๆ ทางการเมือง ป้ายสีทำให้เกิดความเสียหายกับคู่แข่งทางการเมือง เพราะตนต้องการแข่งขันทางการเมือง ต้องแข่งกันทำความดี แข่งกันสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ตนสู้เต็มที่ แต่จะไม่ใช้กฎหมายหรือกลไกของรัฐที่ตนรับผิดชอบ มาป้ายสีคนอื่นเหมือนรัฐบาลชุดที่แล้วทำ
ส่วนการเลือกตั้งครั้งหน้า พรรคภูมิใจไทยจะมีโอกาสร่วมกับพรรคประชาชนได้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เราขอไม่พูดถึงเรื่องการเมืองในอนาคต เพราะยิ่งพูดก็จะยิ่งเกิดความสับสน ทุกวันนี้ตนทำทุกอย่าง มีเวลา 4 เดือน ก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเท่าที่ทำได้ โดยเฉพาะข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับพรรคประชาชน ก็ต้องปฏิบัติตามทั้ง 5 ข้อ หากไปย้อนดูในการอภิปรายของหัวหน้าพรรคประชาชน ที่มีช่วงหนึ่งบอกว่า เลือกพรรคภูมิใจไทยเข้ามาเพื่อให้ยุบสภา ไม่ได้เข้ามาเพื่อบริหาร แต่ตนเข้ามาแล้ว ยังไงก็ต้องเข้ามาบริหารประเทศด้วย ซึ่งอาจจะขอขัดใจหัวหน้าพรรคประชาชนนิดหน่อย ที่จะบริหารประเทศ แต่ยุบสภานั้น ยุบสภาแน่ 120 วัน หลังจากแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
ผู้สื่อข่าวย้ำถามว่า มีความโกรธแค้นอะไรกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่ เพราะที่ผ่านมาถูกพรรคเพื่อไทยกลั่นแกล้งทางการเมือง นายอนุทิน ย้ำว่า พ่อผมสอนมาโกรธร้อยครั้ง ไม่เท่าอภัยครั้งเดียว โกรธร้อยครั้งก็นอนไม่หลับทุกคืน อภัยครั้งเดียวไม่ถือสาครั้งเดียว อย่างกับนางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่มีความสัมพันธ์และความผูกพันที่ดี ซึ่งท่านเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เราไม่ได้มีอะไรกัน คนอื่นจะมีอะไรผมไม่ตอบโต้ ย้ำว่า ลืม ลืม ลืม ปล่อยวางครับ ผู้สื่อข่าวจึงย้ำถามว่า แก้วมันแตกไปแล้ว จะกลับมาประสานใหม่ได้หรือไม่ นายอนุทิน จึงย้ำว่า ลืมไปทุกอย่าง ถึงเวลาค่อยมาว่ากันใหม่ ตอนนี้ขอแข่งกับตัวเองก่อน ขนาดวันนี้ยังไม่ได้เข้าทำงานเลย ยังโดนเหมือนทำงานมาแล้วเดือนสองเดือน ตรงไหนประสานได้มีความพร้อมต้องรีบประสาน
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า มีอะไรจะฝากสั้นๆ หรือไม่ นายอนุทิน ส่ายหัว ไม่มีครับ ผมวาทกรรมไม่เก่ง
ก่อนออกจากวงสัมภาษณ์ ปฏิเสธไม่ทราบเรื่องที่มีรายชื่อของคณะรัฐมนตรี ที่อยู่ในสมัยรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ปมเรียกรับเงิน ถูกสอบอยู่ในชั้น ป.ป.ช.