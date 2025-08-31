ชาวขอนแก่นไม่เอาคนเพื่อไทยเป็นนายกฯคนที่ 32 แย้มอยากให้ลุงตู่กลับมาบริหารประเทศอีกครั้ง

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ชาวจังหวัดขอนแก่น เห็นด้วยมติศาลรัฐธรรมนูญให้ “อุ๊งอิ๊ง” พร้อมคณะรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง หลังมีคลิปเสียงโทรศัพท์คุยกับฮุนเซน ส่วนนายกรัฐมนตรีที่ 32 อยากได้คนอื่น ที่ไม่มาจากพรรคเพื่อไทย หรือได้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กลับมาบริหารประเทศอีกครั้ง
หลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีคนที่ 31 ของไทย พร้อมคณะรัฐมนตรี พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ชี้ผิดจริยธรรมร้ายแรงในคดีคลิปเสียง “ฮุนเซน” ผู้นำประเทศกัมพูชานั้น จากการตรวจสอบความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ต่อมติของศาลรัฐธรรมนูญ พบความคิดเห็นในทิศทางเดียวกัน
นายพิสิษฐ์ เวียงนนท์ อายุ 40 ปี พ่อค้าขายผัก ตลาดบ้านกอกน้อย กล่าวว่าคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ ที่มีมติให้นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรีผิดจริง ตนมองว่าเป็นความผิดจริงก็ควรเคารพการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ ส่วนใครที่จะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 นั้น ตนอยากให้เปลี่ยนนายกที่มาจากพรรคอื่น ที่ไม่ใช่พรรคเพื่อไทยดูบ้าง คือนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ จากพรรคประชาธิปัตย์ มาบริหารประเทศเผื่อเศรษฐกิจจะดีขึ้น เพราะที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยบริหารประเทศ เศรษฐกิจก็ยังไม่ดีเท่าที่ควร ประชาชนยังลำบาก และอยากให้พรรคประชาธิปัตย์มาแก้ไขปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชาด้วย
ขณะที่นายกฤษณ์วรงค์ พจน์ชัยกุล อายุ 39 ปี เจ้าของร้านกาแฟ กล่าวว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ให้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ตนมองว่าเป็นเรื่องที่สมควร เพราะถือว่ามีความผิดมีหลักฐานจริง ส่วนผู้บริหารประเทศที่จะเข้ามานั้น ตนอยากให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ได้เข้ามาบริหารประเทศอีกครั้ง เพื่อความมั่นคงของประเทศ
ทั้งจะได้ดูแลทหาร ที่ประจำการชายแดนไทย-กัมพูชา เพราะสมัยที่ได้บริหารประเทศที่ผ่านมานั้น ประเทศก็สามารถเดินไปข้างหน้า เศรษฐกิจก็เติบโตดีกว่าปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตาม ก็ต้องมารอดูอีกครั้ง ว่าหากมีการเลือกตั้ง สส. ขึ้นมาเมื่อไหร่ ว่าใครจะเข้ามาบริหารประเทศอีกที
ทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 6 ต่อ 3 วินิจฉัยนางสาวแพทองธาร ชินวัตร ฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรง กรณีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จฮุน เซน เป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี พร้อมสั่งให้คณะรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งทั้งหมด
ใจความสำคัญที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย คือคำพูดของนายกรัฐมนตรี แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอของรัฐบาล การพูดขอความเห็นใจจากผู้นำกัมพูชา ไม่ใช่เทคนิคการเจรจาตามที่กล่าวอ้าง แต่เป็นการกระทำที่ขาดความรอบคอบไม่ระมัดระวัง ของผู้เป็นนายกรัฐมนตรี ทำให้เกิดความเสียหายต่อเกียรติภูมิ ส่งผลต่อความไว้วางใจของประชาชน