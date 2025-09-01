ยังไงดีเรา!สื่อเขมรเหมือนถูกใจตีข่าวโพลหนุน'บิ๊กตู่'นั่งนายกฯ ชี้เป็นผู้สานสัมพันธ์อันดีไทย-กัมพูชา

สื่อมวลชนกัมพูชาตีข่าวพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรีของไทย โผล่ขึ้นมาเป็นแคนดิเดทที่ได้รับแรงสนับสนุนมากที่สุดสำหรับการก้าวมาเป็นผู้นำคนใหม่ของไทย พร้อมอ้างความเห็นเมื่อไม่นานมานี้ของฮุนเซน ระบุในยุคสมัยของ "ประยุทธ์" ทางกัมพูชาและไทยต่างมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
ขแมร์ไทม์ส รายงานอ้างผลสำรวจความคิดเห็นของหนังสือพิมพ์ข่าวสด ระบุว่า 9 ชั่วโมงหลังเปิดโหวต พบว่าพลเอกประยุทธ์ ซึ่งครึ่งหนึ่งเคยเป็นหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ ได้รับเสียงสนับสนุน 11,963 เสียง เหนือกว่าคู่แข่งคนอื่นๆค่อนข้างมาก
รายงานข่าวระบุว่าคู่แข่งที่ได้รับการโหวตใกล้เคียงที่สุดของพลเอกประยุทธ์ ได้แก่นายชัยเกษม นิติสิริ จากพรรคเพื่อไทย ได้คะแนนโหวต 6,096 เสียง ส่วนนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ตามมาเป็นอันดับ 3 ด้วยคะแนนโหวต 3,719 เสียง ขณะที่นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค อีกหนึ่งนักการเมืองจากพรรครวมไทยสร้างชาติ ได้ไป 1,095 เสียง และนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ จากพรรคประชาธิปัตย์ ตามมาด้วยคะแนน 563 เสียง
สำนักข่าวกัมพูชาแห่งนี้ ระบุว่าผลการสำรวจดังกล่าว เน้นย้ำว่าพลเอกประยุทธ์ ยังคงได้รับความนิยมในหมู่ประชาชนคนไทยส่วนหนึ่ง แม้ถอยห่างจากการเมืองแล้ว หลังครองอำนาจเป็นเวลานานเกือบ 1 ทศวรรษ
ขแมร์ไทม์ส ระบุว่าในกัมพูชา สถานะทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ก็ได้รับความสนใจเช่นกัน พร้อมอ้างคำกล่าวของฮุนเซน ประธานวุฒิสภา ที่พูดไว้เมื่อเดือนที่แล้ว ว่าระหว่างการเป็นผู้นำของพลเอกประยุทธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างพนมเปญกับกรุงเทพฯ คือ "ช่วงเวลาที่ดีที่สุด" โดยฮุนเซน ให้เครดิตกับพลเอกประยุทธ์ ในด้านการทูตเชิงปฏิบัติ สำหรับการธำรงไว้ซึ่งสันติภาพตามแนวชายแดนที่อ่อนไหวในทางประวัติศาสตร์ และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง 2 ชาติ
(ที่มา:ขแมร์ไทม์ส)