“กาโม่” ลาออกเพื่อไทยตาม “พ่อวัน” แจงไม่เป็นที่ต้องการ พรรคไม่สนับสนุนอะไร

“หลานเฉลิม” ไขก๊อกพ้นเพื่อไทย ตาม “พ่อวัน” บอก พรรคไม่เคยสนับสนุนอะไร ไม่เป็นที่ต้องการ
วันนี้ (23 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอาชวิน อยู่บำรุง ลูกชาย นายวัน อยู่บำรุง ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย
ผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังนายอาชวิน เปิดเผยถึงเหตุผลของการลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทย เพียงสั้นๆ ว่า ตนคิดว่าไม่เป็นที่ต้องการของพรรคอีกแล้ว รวมถึงตนไม่ได้รับการสนับสนุนอะไรจากพรรคเพื่อไทยเลย ส่วนในอนาคตยังไม่ได้คิดว่าจะไปสมัครเป็นสมาชิกหรือลงสมัครรับเลือกตั้ง สส.ในนามพรรคการเมืองใด และทุกการตัดสินใจของตนได้หารือกับ นายวัน อยู่บำรุง สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ อยู่ตลอด
ด้าน นายณณัฏฐ์ หงษ์ชูเวช นายทะเบียนพรรคเพื่อไทย ระบุว่า นายอาชวิน ไปยื่นเรื่องที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.ไม่ได้มายื่นที่พรรคเพื่อไทย ซึ่งหากนายอาชวินยื่นเรื่องวันนี้ อาจจะต้องรอประมาณ 2-3 วัน ให้ กกต.เอาออกจากระบบ แต่หากยื่นกับพรรคเพื่อไทย แล้วพรรคสแตมป์รับเรื่อง ก็สามารถเอาออกจากระบบได้เลย อย่างไรก็ตาม กกต.จะมีการแจ้งเรื่องมายังพรรคอีกครั้ง