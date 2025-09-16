“ขิง” แตกหัก “พีระพันธุ์” ทิ้ง รทสช. พา “ลูกหมี-ชุมพล” ยกก๊วนชุมพร-สุราษฎร์ฯ ซบภูมิใจไทย

“เอกนัฏ” แตกหัก “พีระพันธุ์” ตัดสินใจทิ้งพรรค รทสช. ร่วมกับกลุ่มชุมพรของ “ลูกหมี” และกลุ่มสุราษฎร์ธานีของ “ชุมพล กาญจนะ” ย้ายไปอยูภูมิใจไทย ประเดิมกลุ่ม “ลูกหมี” พร้อมเปิดตัวพรุ่งนี้
วันนี้(16 ก.ย.) มีรายงานว่า ความขัดแย้งภายในพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ระหว่าง นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรค กับนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ เลขาธิการพรรค ได้มาถึงจุดแตกหักแล้ว หลังจากเมื่อวานนายเอกนัฏ และนายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง รองหัวหน้าพรรค ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารพรรค รทสช.ไปแล้ว
ล่าสุด นายเอกนัฏ และนายดวงฤทธิ์ รวมทั้งกลุ่มชุมพร ที่ประกอบด้วย สส.ชุมพร 3 คนที่อยู่ภายใต้การดูแลของนายชุมพล จุลใส หรือลูกหมี และกลุ่มสุราษฎร์ธานี ของ นายชุมพล กาญจนะ ต่างตกลงที่จะย้ายไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ทั้งหมด โดยได้พูดคุยกับนายอนุทิน ชาญวีรกุล หัวหน้าพรรค ภท.เรียบร้อยแล้ว และมีรายงานเพิ่มเติมว่า นายเอกนัฏจะหารือกับกลุ่มของนายชุมพลในคืนนี้ด้วย
ทั้งนี้ มีรายงานว่า กลุ่มของนายชุมพล จุลใส จะเปิดตัวสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย ในวันพรุ่งนี้ ส่วนนายเอกนัฏซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการพรรค รทสช.เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ลาออกจากสมาชิกพรรค เพื่อคงสมาชิกสภาพ สส.ไว้ เนื่องจากยังมีภารกิจในตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข พ.ร.บ.โรงงานฯ ซึ่งยังพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ไม่เสร็จสิ้น แต่คาดว่าจะได้ข้อยุติและสามารถเปิดตัวเข้าร่วมพรรคภูมิใจไทยได้ในสัปดาห์หน้า ตามด้วยกลุ่มสุราษฎร์ธานีจะไปเปิดตัวเข้าพรรคภูมิใจไทยเป็นกลุ่มสุดท้าย