xs
xsm
sm
md
lg

ด่วน! เลขาฯป.ป.ช. "สาโรจน์" ลาออก ยังไม่ทราบสาเหตุ เจ้าตัวเมินรับสายไร้การชี้แจง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ด่วน!! "สาโรจน์" ไขก๊อกลาออก เลขา ป.ป.ช.แล้ว ยังไม่ทราบสาเหตุ เจ้าตัวไม่รับสายยังไม่ชี้แจง เจ้าหน้าบอกรู้ข่าวยังตกใจ

วันนี้ (15ก.ย.) มีรายงานว่า นายสาโรจน์ พึงรำพรรณ เลขาธิการคณะกรรมกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือ ป.ป.ช. ได้ยื่นหนังสือลาออกจากราชการในวันนี้ โดยยังไม่ทราบถึงสาเหตุของการยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง

นายสาโรจน์ ได้เข้ารับตำแหน่งเลขา ป.ป.ช.เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 1 ตุลาคม 2569

ทั้งนี้ในช่วงเดือนเมษายน 2568 นายสาโรจน์ ได้ยื่นรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ คตง. ด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน ด้วย

ผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามไปยังสำนักงาน ป.ป.ช.แต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ทราบสาเหตุมาก่อน บอกเพียงได้ยินข่าวก็ตกใจ ขณะที่นายสาโรจน์เองก็ไม่รับโทรศัพท์หรือชี้แจงใดๆ

กำลังโหลดความคิดเห็น