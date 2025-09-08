“ภูมิธรรม” ยัน “นพดล” ยังอยู่เพื่อไทย แต่ออกจากงานสภามาช่วยงานเลือกตั้ง อุบตอบปมขับ “เฉลิม”

“ภูมิธรรม” ยัน “นพดล” ยังไม่ลาออกสมาชิกเพื่อไทย แค่ออกจากสภามาช่วยงานเลือกตั้ง ไม่ตอบ ขับ “เฉลิม” พ้นพรรคหรือไม่
ที่ทำเนียบรัฐบาล วันนี้ (8 ก.ย.) นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีนายนพดล ปัทมะ ลาออกจาก สส. และ สมาชิกพรรคเพื่อไทย ว่า เขาคงรู้สึกไม่สบายใจกับสภาที่เป็นแบบนี้ จึงลาออกไป ซึ่งเขาก็ได้โทรคุยกับตนแล้ว ว่าจะมาช่วยกันทำงานสร้างพรรคขึ้นให้แข็งแรง แต่ยังไม่ลาออกจากสมาขิกพรรค ยืนยันเพราะโทร.คุยกับตนอยู่
เมื่อถามว่า กังวลหรือไม่ 4 เดือนจากนี้ จะมีสมาชิกทยอยลาออกไปอีก นายภูมิธรรม กล่าวว่า ไม่มีหรอกครับ เดี๋ยวพวกเรายืนยันจะคุยกันให้ชัดเจน เพื่อเตรียมการเลือกตั้ง อย่าให้เราเตรียมเก้อเลย
เมื่อถามต่อว่า 4 เดือนมีจริงไหม นายภูมิธรรม ยิ้มรับ และกล่าวว่า ต้องไปถามท่านนายกฯ
เมื่อถามถึงกรณีที่ นายวัน อยู่บำรุง สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ เรียกร้องให้พรรคเพื่อไทย ขับ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง สส.บัญชีรายชื่อออกจากออกจากพรรค นายภูมิธรรม ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวโดยเดินขึ้นตึกบัญชาการทันที