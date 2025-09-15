กกต.เคาะ 19 ต.ค.เลือกตั้งซ่อมสส.กาญจน์ เขต 4 แทน "ศักดา" หลังลาออกพท. รับสมัคร 22-26 ก.ย.

กกต. กำหนด 19 ต.ค.เลือกตั้งซ่อมสส.กาญจนบุรีเขต 4 แทน "ศักดา วิเชียรศิลป์" หลังลาออกจากเพื่อไทย เปิดรับสมัคร 22-26 ก.ย.นี้
วันนี้ (15ก.ย.) สำนักงานกกต.แจ้งว่า
ตามที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2568 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้เห็นชอบแผนการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. เป็นวันเลือกตั้ง และรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2568 ถึงวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2568 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย อำเภอเลาขวัญ อำเภอห้วยกระเจา อำเภอบ่อพลอย (ยกเว้นตำบลหนองกุ่ม) อำเภอหนองปรือ
ทั้งนี้การเลือกตั้งสส.กาญจนบุรีเขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง สืบเนื่องมาจากนายศักดา วิเชียรศิลป์ อดีตสส.จากพรรคเพื่อไทย อดีตสส.เขตเลือกตั้งดังกล่าว ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสส.และสมาชิกพรรคเพื่อไทย เพื่อไปร่วมเป็นรัฐมนตรีรัฐบาลของนายอนุทิน ชาญวีรกูล