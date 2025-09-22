น้ำเงินชนแดง! ภท.- พท.ส่งผู้สมัครชิงเลือกตั้งซ่อม สส.กาญจนบุรี เขต 4 แล้ว

2 พรรคใหญ่ ภูมิใจไทย-เพื่อไทย ส่งผู้สมัครตั้งแต่วันแรกชิงเลือกตั้งซ่อม สส.กาญจนบุรี เขต 4 แล้ว ยังเปิดรับสมัครถึงวันที่ 26 ก.ย.
วันนี้ (22 ก.ย.) สำนักงาน กกต.สรุปการรับสมัครเลือกตั้ง สส.กาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่างวันแรก ว่า มีผู้สมัคร 2 ราย ได้แก่ หมายเลข 1 น.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์ พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 2 พลเอก ชินวัฒน์ แม้นเดช พรรคเพื่อไทย โดย กกต.กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22-26 ก.ย. ตั้งแต่ศาลาประชาคมอำเภอเลาขวัญ ศาลาประชาคมอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
สำหรับการเลือกตั้ง สส.กาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง ประกอบด้วย อำเภอเลาขวัญ อำเภอห้วยกระเจา อำเภอบ่อพลอย (ยกเว้นตำบลหนองกุ่ม) และอำเภอหนองปรือ
กกต.กำหนดเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.