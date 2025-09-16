“ประมวล” ยันประชุมส.ส.วันนี้วาระปกติ ปัดซาวด์เช็คหน.พรรคใหม่ 18 ก.ย.เปิดทาง 250 ตัวแทนร่วมถก

รักษาการหน.ปชป. ยันประชุม ส.ส. วันนี้วาระปกติ ไม่ใช่ซาวด์เช็คหัวหน้าพรรคใหม่ ชี้ 18 ก.ย. เปิดทาง 250 ตัวแทนร่วมถก ไม่กดดันสังคมจับตา
วันนี้ (16ก.ย.) นายประมวล พงศ์ถาวราเดช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รักษาการแทนหัวหน้าพรรค กล่าวถึงการประชุม ส.ส. พรรควันนี้ ว่าเป็นการหารือวาระปกติ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้มีวาระพิเศษหรือการ “ซาวด์เช็ค” เสียง ส.ส. เพื่อเลือกหัวหน้าพรรคแต่อย่างใด
นายประมวล ระบุว่า การดำเนินการเช็กเสียงจริง รวมถึงขั้นตอนการพิจารณาองค์ประกอบจะเกิดขึ้นในการประชุมวันที่ 18 กันยายน โดยจะมีการเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 250 คน ครอบคลุมสมาชิกพรรค อดีตรัฐมนตรี อดีต ส.ส. อดีตสมาชิกสภาท้องถิ่น และสมาชิกพรรคทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของพรรค
รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้ยังไม่มีการหารือรายชื่อบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่อย่างเป็นทางการ แต่ยืนยันว่าพรรคจะพิจารณาจาก “กระแสสังคม” เป็นหลัก เพื่อสะท้อนความต้องการของประชาชน และทำให้พรรคสามารถฟื้นตัวกลับมาเป็นพรรคใหญ่ มีผู้แทนเพิ่มขึ้นได้
“พรรคประชาธิปัตย์รับฟังเสียงของประชาชน และนำทิศทางเหล่านั้นมาประกอบการพิจารณาเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ เพื่อให้การฟื้นฟูพรรคเป็นไปอย่างแท้จริง” นายประมวลกล่าว
นายประมวลกล่าวว่าตนไม่ได้รู้สึกกดดันจากการจับตาของสังคม พร้อมเดินหน้าตามกฎ กติกา และข้อบังคับพรรค รวมถึงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง เพื่อให้การเลือกหัวหน้าพรรคและผู้บริหารชุดใหม่เป็นไปอย่างถูกต้อง
สำหรับคุณสมบัติผู้ที่จะสมัครเป็นหัวหน้าพรรค นายประมวลระบุว่า โดยทั่วไป อดีต ส.ส. อดีตสมาชิกพรรค หรืออดีตนายกรัฐมนตรีที่เคยลาออกไป สามารถกลับมาสมัครได้ ส่วนผู้ที่ไม่เคยเป็น ส.ส. ต้องเป็นสมาชิกพรรคอย่างน้อย 2 ปี หรือเข้าเงื่อนไขยกเว้นตามข้อบังคับ ซึ่งผู้ที่สนใจสมัครย่อมทราบคุณสมบัติของตนเองอยู่แล้ว
ส่วนกรอบเวลาหคาดว่าการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารชุดใหม่จะจัดขึ้นในช่วง 18-19 ตุลาคม 2568 โดยเลือกวันเสาร์หรืออาทิตย์ แต่ยังต้องรอสรุปรายละเอียดอีกครั้ง