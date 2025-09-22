"อนุทิน" ยันไม่ใช่ท่าทีพรรค บี้เปลี่ยนตัวประธาน-รองประธานสภาฯ ยันอีก 4 เดือนก็ยุบ เร่งทำงานให้เต็มที่

นายกฯ บอกไม่ใช่ท่าทีพรรคภูมิใจไทยแน่นอน หลัง สส.เรียกร้องให้ ปธ.และรอง ปธ.สภาฯ ลาออก ชี้เป็นความเห็นส่วนตัวของ สส.ที่มีอิสระ ยันอีก 4 เดือนก็ยุบสภาแล้วอยู่กันและทำงานให้เต็มที่
วันนี้(22 ก.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีสมาชิกพรรคภูมิใจไทย ออกมาเรียกร้องให้ประธานสภาฯและรองประธานสภาฯลาออกจากตำแหน่ง ถือเป็นท่าทีพรรคหรือท่าทีของ สส. ว่า ตนยังไม่รู้เรื่องอะไร ไม่ใช่ท่าทีพรรคอย่างแน่นอน
ผู้สื่อข่าวถามว่า ในมุมมองของนายกรัฐมนตรี คิดว่า นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ควรปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯเช่นเดิมหรือไม่ โดยไม่ต้องเปลี่ยนประธานสภาฯคนใหม่ นายอนุทิน กล่าวว่า อีก 4 เดือน ยุบสภาฯแล้ว
เมื่อถามว่าแสดงว่าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวประธานสภาฯใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวย้ำว่า ถ้าถามผมอีก 4 เดือนก็ยุบสภาแล้ว เราก็อยู่กัน ทำงานกันให้เต็มที่
เมื่อถามย้ำว่าแสดงว่าการที่ สส.ออกมาแสดงความเห็นแบบนั้นไม่ใช่ท่าทีของพรรคภูมิใจไทยอย่างแน่นอน นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ใช่ท่าทีของพรรค เป็นความคิดส่วนตัวของสส.แต่ละท่าน ซึ่งมีอิสระ เราให้เขาได้แสดงความคิด แต่คำตอบจะเป็นอย่างๆ
เมื่อย้ำถามถึงมุมมองของนายกฯ นายอนุทิน กล่าวย้ำว่า 4 ดือนก็ยุบสภาฯ แล้ว